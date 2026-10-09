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10 vor 9

Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse

Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
103.08 USD -1.20 USD -1.15 %
News
Ölpreis (WTI)
90.56 USD -0.93 USD -1.02 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.12 USD 0.00 USD 0.12 %
Charts | News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
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Charts | News
Indizes
DAX 40
24,806.97 EUR -297.39 EUR -1.18 %
News | Analysen
Hang Seng
23,785.79 HKD -344.71 HKD -1.43 %
News | Analysen
Nikkei 225
69,034.32 JPY -7.79 JPY -0.01 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,811.90 CNY -30.29 CNY -0.79 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX mit freundlicher Tendenz erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart klar im Plus und könnte vor dem Wochenende die runde Marke von 25.000 Punkten wieder zurückerobern.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der Nikkei 225 notiert zeitweise 0,23 Prozent im Minus bei 68.881,89 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 1,21 Prozent ab auf 3.765,71 Zähler.

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In Hongkong gewinnt der Hang Seng dagegen 1,09 Prozent auf 24.045,71 Einheiten.

3. SpaceX-Aktie im Plus: Frequenzkauf für Mobilfunk-Angebot - AT&T, T-Mobile US & Verizon unter Druck

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX legt mit einem groß angelegten Frequenzkauf in den USA den Grundstein, um sich als Mobilfunk-Anbieter zu etablieren. Zur Nachricht

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4. VW-Aktie im Fokus: Volkswagen muss wegen Ad-hoc-Verstoßes Bußgeld zahlen

Der VW-Konzern muss wegen eines Jahre zurückliegenden Verstoßes gegen die Marktmissbrauchsverordnung eine Geldbuße von 1,2 Millionen Euro zahlen. Zur Nachricht

5. Airbus-Aktie: Starker September - 72 Maschinen verlassen die Werke

Airbus hat im September 72 Flugzeuge an seine Kunden ausgeliefert. Bei den Neubestellungen verbuchte der Flugzeugbauer im vergangenen Monat brutto 17 Aufträge. Zur Nachricht

6. SGL Carbon-Aktie vor dem nächsten Schub? Jefferies hebt Kursziel an

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die SGL Carbon-Aktie angehoben und die Einstufung „Hold“ bestätigt. Zur Nachricht

7. DHL-Aktie: JPMorgan rechnet mit starkem dritten Quartal

JPMorgan erwartet starke Quartalszahlen von DHL und setzt die Aktie auf die "Positive Catalyst Watch". Zur Nachricht

8. Shelly-Aktie im Fokus: Smart-Home-Spezialist wächst im Q3 schneller

Die vor einer Übernahme stehende Shelly Group hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten um rund 30 Prozent auf 112,8 Millionen Euro gesteigert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember verlor zuletzt 1,29 Prozent auf 102,93 US-Dollar.

10. Euro steigt

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1235 US-Dollar, nachdem er gestern wieder zweitweise unter die Marke von 1,12 US-Dollar gefallen war.

Bildquellen: Natee K Jindakum / Shutterstock.com

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