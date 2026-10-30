Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse

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30.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

• Ölpreise und der Eurokurs schwanken, beeinflusst durch globale wirtschaftliche Ereignisse und Rohstoffmarkttrends.

• Die Börsen in Fernost zeigen gemischte bis positive Entwicklungen, beeinflusst durch regionale wirtschaftliche Faktoren.

• Der DAX entwickelt sich im aktuellen Handelstag positiv/negativ, mit aktuellen Kursständen und Marktanalysen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX moderat im Minus erwartet

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Börsenstart 0,17 Prozent auf 25.996,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneins

Der Nikkei 225 fällt kräftige 2,12 Prozent auf 63.290,11 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 1,41 Prozent tiefer bei 3.599,99 Zählern.

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In Hongkong steigt daneben der Hang Seng 1,56 Prozent auf 23.317,11 Punkte.

3. Bitcoin, Ethereum & Co. rutschen ab: Binance von Milliarden-Hack erschüttert

Die größte Digitalwährungsbörse Binance ist Ziel eines Hackerangriffs mit milliardenschweren Folgen geworden. Zur Nachricht

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4. Strategy-Aktie leichter: Bitcoin-Riese meldet ernüchternde Zahlen

Strategy hat am Donnerstag seine Bilanz für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht. So fielen die Zahlen aus. Zur Nachricht

5. Amazon-Aktie tiefer: Online-Riese verfehlt Prognosen bei Umsatz und Gewinn

Amazon profitiert weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Zur Nachricht

6. SFC Energy-Aktie: Noch mehr Optimismus für 2026

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten neun Monaten noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

7. Intel-Aktie bricht ein: Chip-Riese meldet enttäuschende Zahlen

Der Chipriese Intel hat auf einen Schlag mehr als ein Fünftel seines Werts verloren, weil die Geschäftsprognose des Konzerns die Börse schwer enttäuschte. Zur Nachricht

8. AXA-Aktie: Versicherer steigert Einnahmen spürbar

Der französische Versicherer AXA hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres kräftig gesteigert. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Freitag angesichts wachsender Sorgen über einen möglichen erneuten Militärschlag der USA im Iran gestiegen.

10. Euro verliert

Der Euro gibt zum US-Dollar nach