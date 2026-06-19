Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse - SK hynix startet an der NASDAQ

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10.07.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX dürfte zunächst ohne klare Richtung in den Handel am Freitag starten.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

So gewinnt der Nikkei 225 in Tokio stellenweise 1,54 Prozent auf 68.785,52 Punkte hinzu.

Auch auf dem chinesischen Festland ist ein Plus zu sehen: Der Shanghai Composite legt zeitweise um 0,66 Prozent auf 4.063,06 Zähler zu.

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Der Hang Seng verbucht unterdessen deutliche Gewinne mit einem Aufschlag von zuletzt 1,36 Prozent auf 24.357,41 Einheiten.

3. O2 Telefónica plant Streichung von mehr als 1.000 Stellen - Aktie im Blick

Der Handynetz-Betreiber O2 Telefónica möchte deutlich Stellen abbauen. Zur Nachricht

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4. VW-Aktie im Fokus: Radikaler Sparkurs - Modellpalette soll um die Hälfte schrumpfen

Der VW-Konzern streicht seine Modellpalette deutlich zusammen. Gegen die Sparpläne wurde an vielen Standorten protestiert. Zur Nachricht

5. SK hynix-Aktie startet heute an der NASDAQ: Was der Milliardenbörsengang für Anleger bedeutet

Der südkoreanische Speicherchipkonzern wagt einen der größten Börsengänge der Geschichte - und heute zeigt sich, wie der US-Markt das NASDAQ-Debüt bewertet. Zur Nachricht

6. Meta-Aktie gewinnt: Wettlauf gegen Anthropic und OpenAI nimmt Fahrt auf

Meta bringt sein erstes kostenpflichtiges KI-Modell und positioniert sich preislich mitten zwischen Anthropic und OpenAI, doch ob das reicht, bleibt offen. Zur Nachricht

7. Vodafone-Aktie: Emirates Telecom verkauft Beteiligung an Iliad-Eigner Niel

Der Vodafone-Großaktionär Emirates Telecom verkauft seine Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel. Zur Nachricht

8. US-Zwischenwahlen 2026: Warum Analyst Dan Clifton auf einzelne Aktien statt auf den Gesamtmarkt blickt

Vier Monate vor den US-Zwischenwahlen könnten laut Strategas-Analyst Dan Clifton vor allem KI und Rechenzentren einzelne Kongresswahlen prägen. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas fester

Die Ölpreise legen am Freitag nur leicht zu. Zur Nachricht

10. Euro kaum verändert

Der Euro tendiert zum US-Dollar seitwärts.