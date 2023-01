Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost freundlich

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei um 1,01 Prozent auf 26.439,09 Zähler. Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite ein kleine Plus von 0,04 Prozent auf 3.170,62 Punkte. In Hongkong klettert der Hang Seng unterdessen um 1,24 Prozent auf 21.590,20 Einheiten (7:15 Uhr MEZ).

3. TeamViewer im vierten Quartal leicht über Erwartungen

Der Softwareanbieter TeamViewer hat dank eines starken Schlussquartals die eigenen Erwartungen für das Gesamtjahr erfüllt beziehungsweise leicht übertroffen. Zur Nachricht

4. Umwelthilfe wehrt sich gegen LNG-Terminal in Wilhelmshaven

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Widerspruch gegen die Betriebsgenehmigung für das Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven eingelegt. Zur Nachricht

5. Bayer bekommt zweiten aktivistischen Investor mit Aufspaltungsforderungen

Beim Pharma- und Chemiekonzern Bayer wird der Druck auf das Management offenbar immer größer. Zur Nachricht

6. Siemens Energy erhält Milliardenauftrag

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat einen Milliardenauftrag bei der Anbindung von Windparks in der deutschen Nordsee erhalten. Zur Nachricht

7. BaFin hält strengere Überwachung der Deutschen Börse nicht für notwendig

Die Finanzaufsicht BaFin sieht von einer umfassenderen Beaufsichtigung der Deutschen Börse ab. Zur Nachricht

8. BMW-Chef Zipse sieht Marktstellung nicht durch Tech-Branche bedroht

BMW-Chef Oliver Zipse sieht das Geschäft seines Unternehmens nicht durch den Vorstoß von Tech-Konzernen in die Autoindustrie bedroht. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben am Morgen nach

Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen moderat gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,55 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 59 Cent auf 74,53 Dollar.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0750 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com