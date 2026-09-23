Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

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23.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX stärker erwartet

Der DAX sowie der TecDAX werden im Plus erwartet.

2. Börsen in Fernost im Minus

An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte kaum nach unten.

In Tokio legte der Nikkei 225 am Freitag schlussendlich 1,38 Prozent auf 65.018,95 Punkte zu. Wie bereits Montag und Dienstag bleibt er auch heute feiertagsbedingt geschlossen.

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Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,28 Prozent auf 3.941,03 Zähler nach unten.

In Hongkong verliert der Hang Seng daneben 0,98 Prozent auf 24.842,90 Punkte.

3. WACKER CHEMIE-Aktie: Siltronic-Anteil soll weiter reduziert werden

WACKER CHEMIE will sich von weiteren Anteilen an Siltronic trennen. Zur Nachricht

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4. Adyen-Aktie: Neuer Finanzchef kommt von Klarna

Adyen bekommt einen neuen Finanzchef. Zur Nachricht

5. VW-Aktie: IG Metall verlangt fünf Prozent mehr Geld für Vokswagen-Mitarbeiter

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten von Volkswagen fünf Prozent mehr Geld. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie: Sicherheitslandung bei Tochter Eurowings in Düsseldorf

Ein Flugzeug der Airline Eurowings hat am Düsseldorfer Flughafen kurz nach seinem Start eine Sicherheitslandung hingelegt. Zur Nachricht

7. KWS SAAT-Aktie: Rückkehr zu Wachstum geplant

KWS SAAT will nach einem Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Juni) wieder wachsen. Zur Nachricht

8. Qantas-Aktie in Grün: Mit Spezialtanks von Sydney nach New York

Australien und die USA rücken ein gutes Stück näher zusammen: Die australische Fluggesellschaft Qantas will ab Mitte 2028 Flüge ohne Zwischenstopp von Sydney nach New York anbieten. Zur Nachricht

9. IREN, TeraWulf & Co.: Warum Bitcoin-Miner ihre Rechenzentren auf KI umrüsten - Signal für Anleger?

Ein Megawatt KI-Rechenleistung bringt Minern das Dreifache dessen ein, was klassisches Bitcoin-Mining abwirft. Zur Nachricht

10. Ölpreise mit Verlusten

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gesunken und haben damit nach kurzer Unterbrechung ihre mehrtägige Talfahrt fortgesetzt.