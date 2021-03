Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird nach seinem Vortagesrekord am Mittwoch wieder unter der Marke von 15.000 Punkten erwartet. Laut vorbörslichen Indikationen dürfte der deutsche Leitindex bei 14.967,30 Punkten um 0,28 Prozent schwächer in den Handelstag gehen. Schwache Vorgaben und steigende Renditen für US-Staatsanleihen belasten.

2. Börsen in Fernost im Minus

Zur Wochenmitte geht es an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien abwärts. Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,61 Prozent auf 29.254 Zähler. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,55 Prozent auf 3.438 Indexpunkte nach. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng derweil 0,23 Prozent auf 28.512 Einheiten.

3. Varta verdoppelt Gewinn 2020 nahezu

Dem Batteriekonzern Varta hat das starke Wachstum im vergangenen Jahr auch unter dem Strich ein dickes Gewinnplus beschert. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn kletterte um rund 90 Prozent auf 95,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Zur Nachricht

4. STRATEC erwartet weiteres Wachstum für 2021

Der Diagnostik-Spezialist STRATEC hat im Corona-Jahr 2020 von der hohen Nachfrage profitiert und erwartet für das laufende Jahr weiteres Wachstum. Der Umsatz sei im Gesamtjahr währungsbereinigt um 18,4 Prozent auf 250 Millionen Euro gestiegen, so das Unternehmen. Damit lag das Umsatzwachstum sogar leicht über der zuvor angekündigten Spanne. Zur Nachricht

5. Volkswagen benennt sich in den USA doch nicht in "Voltswagen" um

Volkswagen wird sich in den USA nicht in Voltswagen umbenennen. Ein Volkswagen-Sprecher erklärte, dass die Ankündigung in den USA nicht ernst zu nehmen sei. Das Ganze sei als Marketing-Gag, quasi als verfrühter April-Scherz zu verstehen gewesen, mit dem der Konzern in den USA Werbung für sein erstes vollelektrisches Auto, den ID4, machen wollte. Zur Nachricht

6. Volvo arbeitet bei selbstfahrenden Lastwagen mit Startup Aurora

Der Roboterwagen-Entwickler Aurora hat sich einen weiteren namhaften Partner aus der Autobranche gesichert. Volvo wird bei selbstfahrenden Lastwagen auf Technik des Startups aus dem Silicon Valley setzen, wie die Unternehmen am Dienstag ankündigten. Sie nannten keinen Zeitpunkt für eine Markteinführung. Zur Nachricht

7. Adler Group sieht sich nach Fusion gestärkt

Der Immobilienkonzern Adler Group rechnet nach einem deutlichen Anstieg der Mieteinnahmen und dem operativen Gewinn in 2020 mit weiteren Fortschritten. So sollen die Nettomieterträge im laufenden Jahr auf einen Wert zwischen 325 und 339 Millionen Euro steigen. Zur Nachricht

8. Daimler will umstrittene Dividendenerhöhung beschließen lassen

Ungeachtet großer Kritik will der Autobauer Daimler am Mittwoch die umstrittene Erhöhung der Dividende für das Jahr 2020 beschließen lassen. Der Vorschlag des Vorstands um Konzernchef Ola Källenius für die digitale Hauptversammlung sieht die Ausschüttung von 1,35 Euro pro Aktie vor - die Hälfte mehr als im Vorjahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,44 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro auf fünfmonatigem Tiefstand

Der Euro hat am Mittwoch weiter an der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1704 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang November. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1741 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag