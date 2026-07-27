Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - IonQ-Bilanz voraus

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05.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

• Die Ölpreise und der Eurokurs sind ebenfalls wichtige Indikatoren für die aktuelle Marktlage und werden regelmäßig beobachtet.

• Nach der Wall Street-Schlussglocke veröffentlicht IonQ seine Quartalszahlen, was die Aktie in den Fokus rückt, mit weiteren Bilanzterminen im Tech-Sektor.

• Der DAX bewegt sich weiterhin und zeigt aktuelle Markttrends, während die Börsen in Fernost ebenfalls wichtige Entwicklungen verzeichnen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX stärker erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,8 Prozent fester bei 26.411,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Plus

Der Nikkei 225 steigt zeitweise 3,54 Prozent auf 66.223,22 Punkte.

Gewinne sind auf dem chinesischen Festland zu sehen, wo der Shanghai Composite 1,46 Prozent höher bei 3.878,12 Punkten notiert.

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In Hongkong klettert unterdessen der Hang Seng um 0,14 Prozent auf 25.889,51 Zähler.

3. Infineon-Aktie: Stärkeres Wachstum als erwartet - Kapazitätsvereinbarungen mit KI-Kunden

Infineon hat seinen operativen Gewinn im dritten Geschäftsquartal 2025/26 wegen starker Nachfrage und eines Rekordumsatzes erheblich gesteigert. Zur Nachricht

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4. AMD-Aktie tiefrot trotz Rekordumsatz und übertroffenen Gewinnerwartungen

AMD hat am Dienstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 präsentiert. Zur Nachricht

5. Zahlen von IonQ voraus - Aktie im Fokus

Nach der Schlussglocke an der Wall Street wird IonQ Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

6. SpaceX legt erste Zahlen als börsennotiertes Unternehmen vor: Umsatz überrascht, Aktie fällt

Der Raumfahrt- und Satellitenkonzern SpaceX hat Anlegern zum ersten Mal nach seinem Börsengang im Juni Einblick in seine Bücher gegeben. Zur Nachricht

7. Siemens Energy-Aktie: Wachstum beschleunigt - Gamesa wieder mit Gewinn

Siemens Energy hat auch in seinem dritten Geschäftsquartal von der boomenden Nachfrage nach Gasturbinen und Stromnetztechnologie profitiert. Zur Nachricht

8. Vonovia überrascht mit starkem EBITDA - Aktie vor neuem Schub?

Vonovia hat im ersten Halbjahr das bereinigte EBITDA gesteigert und die Markterwartungen bei wichtigen Ergebniskennzahlen übertroffen. Zur Nachricht

9. Fresenius-Aktie zieht an: Medizinkonzern hebt nach erfolgreichem Quartal Jahresprognose an

Fresenius blickt nach einem erfolgreichen zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Gesundheitskonzern hebt seine Prognose an. Zur Nachricht

10. DHL-Aktie: Gewinn im zweiten Quartal überproportional zum Umsatz gesteigert

Die DHL Group hat nach den ausführlichen Ergebnissen im zweiten Quartal den Umsatz um 13 Prozent (vorläufig mehr als 10 Prozent) gesteigert. Zur Nachricht