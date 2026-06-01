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Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Micron Technology öffnet die Bücher

24.06.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Micron Technology-Aktie an der NASDAQ vor Bilanz im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
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Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.106,3 PKT -56,8 PKT -1,37%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wenig verändert erwartet

Der DAX dürfte auf Vortagesniveau in den Handel starten. Hintergrund der verhaltenen Stimmung sind deutliche Gewinnmitnahmen bei den Profiteuren der jüngsten KI-Rally, die am Dienstag zunächst die asiatischen Märkte und später auch die US-Börsen erfasst hatten.

2. Börsen in Fernost stabilisieren sich mehrheitlich

In Tokio setzt der Nikkei 225 seine Korrektur fort und verliert zeitweise 0,42 Prozent auf 69.487,01 Punkte. Auf dem chinesischen Festland dreht die Anlegerstimmung ins Positive: Der Shanghai Composite steigt derzeit um 0,18 Prozent auf 4.113,09 Punkte. Stabilisierungtendenzen zeigen sich in Hongkong, dort steigt der Hang Seng um 0,50 Prozent auf 23.452,12 Zähler.

3. TAG Immo-Aktie im Blick: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse

TAG Immobilien hat den Platzierungspreis für den Börsengang der polnischen Tochter Robyg auf 34 Zloty je Aktie festgelegt. Zur Nachricht

4. Bilanzsaison in den letzten Zügen

Nach dem Handelsende an der Wall Street wird KI-Profiteur Micron Technology Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

5. Senat stimmt gegen Trumps eigenmächtige Iran-Kriegsführung

Mit Unterstützung von Republikanern hat der US-Senat eine Resolution verabschiedet, die Präsident Trump für weitere Militäraktionen gegen Iran an die Zustimmung des Kongresses binden soll. Zur Nachricht

6. Behörde zwingt 16 Airbus A380 wegen Rissen in Tragflächen zum Check

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat nach der Entdeckung von Rissen in Teilen der Tragflächenstruktur Inspektionen bei 16 Airbus-A380-Flugzeugen angeordnet. Zur Nachricht

7. FedEx erwartet nach starkem Geschäftsjahr weiteres Wachstum

FedEx hat die Erwartungen der Analysten im Schlussquartal übertroffen und blickt optimistisch auf das Kalenderjahr 2026. Zur Nachricht

8. Subventionsstreit eskaliert: China weist Vorwürfe entschieden zurück

Chinas Ministerpräsident Li Qiang hat beim Sommer-Davos in Dalian Vorwürfe staatlich verzerrter Wettbewerbsvorteile zurückgewiesen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch weiter tiefer. Brent wird bei 76,45 US-Dollar je Barrel genandelt, WTI kostet mit 72,50 US-Dollar ebenfalls weniger als am Vortag.

10. Euro zum Dollar schwächer

Der Euro gibt am Mittwoch zum Dollar nach: EUR/USD steht am Morgen bei 1,1366-

Bildquellen: Inga Ivanova / Shutterstock.com

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