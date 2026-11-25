Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Nikkei und KOSPI schwach
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX etwas höher erwartet
Der DAX dürfte sich robust zeigen und etwas fester in den Handel einsteigen.
2. Börsen in Fernost in Rot - Herbe Verluste in Tokio und Südkorea
So fällt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um 2,46 Prozent auf 57.200,82 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite unterdessen 1,94 Prozent auf 3.479,67 Zähler.
In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 0,54 Prozent im Minus bei 22.100,41 Einheiten.
Der südkoreanische KOSPI gerät mit minus 6,16 Prozent auf 4.697,49 Punkte kräftig unter die Räder.
3. US-Regierung erwägt neue Zölle: China und EU könnten betroffen sein
Die US-Regierung erwägt offenbar eine weitere Verschärfung ihrer Zollpolitik. China, die EU und zahlreiche weitere Handelspartner könnten noch in dieser Woche ins Visier Washingtons geraten. Zur Nachricht
4. NVIDIA-Aktie: Jensen Huang will keinen Nachfolgeplan - Trump stellt mögliche Begnadigung bei Verurteilung in Aussicht
Der zurückgekehrte NVIDIA-Chef Jensen Huang hat laut Medienberichten vor Mitarbeitern bekräftigt, dass er den Chip-Konzern ohne designierte Nachfolger für ihn führen will. Zur Nachricht
5. Dell-Aktie legt zu: Rekordumsatz und starker Gewinn - Erwartungen pulverisiert
Der US-Technologie- und Infrastrukturkonzern Dell Technologies hat seine Geschäftszahlen veröffentlicht. So entwickelte sich das Geschäft des HP-Rivalen bei Umsatz und Gewinn je Aktie. Zur Nachricht
6. BVB-Aktie im Blick: Dortmund erkämpft sich Remis bei Arsenal London - Auf Kurs für die K.o.-Phase
Mit großem Einsatz hat sich Borussia Dortmund ein Remis beim FC Arsenal erkämpft und bleibt in der Champions League auf Kurs K.o.-Phase. Zur Nachricht
7. Aurubis-Aktie im Fokus: Konzernchef hält Klimaziele 2040 für unrealistisch
Aurubis-Chef Toralf Haag hält die Klimaziele für Teile der Industrie bis 2040 für wirtschaftlich kaum erreichbar. Zur Nachricht
8. Aroundtown-Aktie: Nach LEG-Einstieg hebt Immobilienkonzern die Erwartungen für 2026 - Neue Doppelspitze berufen
Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown poliert seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr leicht auf. Zur Nachricht
9. Ölpreise geben nach
Die Ölpreise sinken am Mittwochmorgen. Brent notiert bei rund 90 US-Dollar.
10. Euro etwas schwächer
Der Euro verliert etwas an Boden zum US-Dollar.
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