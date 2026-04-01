10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX wird mit Aufschlägen erwartet

Der DAX sowie der TecDAX dürften mit positiven Vorzeichen in den Handelstag gehen.

2. Börsen in Fernost mit starken Gewinnen

In Tokio legt der Nikkei 225 aktuell 5,35 Prozent auf 56.285,74 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 2,21 Prozent höher bei 3.977,70 Punkte.

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Zurück aus den Feiertagen steigt der Hang Seng in Hongkong um 3,07 Prozent auf 25.888,64 Zähler.

3. Waffenruhe zwischen USA und Iran - Friedensabkommen in greifbarer Nähe

Die Vereinigten Staaten und der Iran haben sich auf eine beidseitige Feuerpause geeinigt. Für die Finanzmärkte könnte eine dauerhafte Beilegung des Konflikts erhebliche Auswirkungen haben. Zur Nachricht

4. Redcare Pharmacy-Aktie: Umsatz klettert im ersten Quartal deutlich an

Redcare Pharmacy hat im ersten Quartal von einem starken Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten profitiert. Zur Nachricht

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5. EVOTEC-Aktie: RBC belässt auf 'Outperform' - Kursziel unverändert

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zur Nachricht

6. Nordex-Aktie: Jefferies hebt Ziel an - Einstufung 'Buy'

Jefferies hat das Kursziel für Nordexangehoben und die Einstufung unverändert belassen. Zur Nachricht

7. Wells Fargo bleibt ultra-bullish für Goldpreis: So teuer wird Gold Ende 2026

Eine Prognose von Wells Fargo sorgt für Aufsehen am Goldmarkt: Die US-Bank sieht das Edelmetall bis 2026 deutlich steigen. Doch wie belastbar ist diese Einschätzung? Zur Nachricht

8. Bitcoin und Co.: Goldman Sachs sieht möglichen Boden bei Kryptowährungen - aber mit Einschränkungen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs macht den leidgeprüften Kryptoanlegern vorsichtig Hoffnung. Während Hinweise auf eine Bodenbildung zunehmen, bleibt das Umfeld fragil. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken drastisch

Die Ölpreise geben deutlich nach. WTI fällt um 16 Prozent auf 94,85 US-Dollar, während sich die Nordseesorte Brent um 14 Prozent auf 94,85 US-Dollar verbilligt.

10. Euro profitiert am Mittwoch deutlich von der Ankündigung einer Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA

Der Euro stieg im frühen Handel bis auf fast 1,17 Dollar. Zuletzt lag er mit 1,1671 Dollar wieder etwas unter dem Hoch aus dem frühen Handel, aber immer noch deutlich über dem Niveau vom Dienstagabend. Der Euro erholte sich damit weiter von den Verlusten der ersten Handelswoche nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar.