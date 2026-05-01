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Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Warten auf NVIDIA-Bilanz

20.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NVIDIA-Aktie an der NASDAQ vor Zahlenvorlage im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX schwächer erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte nachgeben.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,4 Prozent auf 24.293 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die Börsen in Fernost weisen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:47 Uhr) einen Verlust von 1,53 Prozent bei 59.625,60 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite unterdessen 0,36 Prozent auf 4.154,41 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,71 Prozent auf 25.613,47 Punkte ab.

3. Commerzbank-Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes

Im zweiten Jahr in Folge ist eine drohende Übernahme durch die UniCredit bestimmendes Thema der Commerzbank-Hauptversammlung. Zur Nachricht

4. Paukenschlag bei Mercedes-Benz: Gewerkschaftsverband kündigt Zusammenarbeit auf

Die internationale Gewerkschaftsvereinigung IndustriALL hat ihre Zusammenarbeit mit dem Autohersteller Mercedes-Benz aufgekündigt. Zur Nachricht

5. NVIDIA öffnet die Bücher

Nach der Schlussglocke an der Wall Street steht die Bilanzvorlage von NVIDIA auf der Agenda. Anleger werden dies gespannt mitverfolgen, gilt der KI-Gigant doch als Gradmesser für die gesamte Tech-Branche und den anhaltenden KI-Boom. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

6. Alphabet-Aktie im Minus: Google rüstet Suchmaske für KI-Ära auf

Google entwickelt seine über Jahrzehnte kaum veränderte Suchmaske für die Ära Künstlicher Intelligenz weiter. Zur Nachricht

7. Blackstone zieht sich aus möglichem Kauf von Ströer zurück

Blackstone hat laut einem Agenturbericht kein Interesse an einer Übernahme des Außenwerbers Ströer. Zur Nachricht

8. Einigung mit EU: USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt

In der EU gibt es eine Einigung auf die vollständige Umsetzung des umstrittenen Zolldeals mit den USA. Zur Nachricht

9. Ölpreise leicht im Minus

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro gibt zum US-Dollar etwas nach.

Bildquellen: LiliGraphie / Shutterstock.com

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