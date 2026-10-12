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12.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX dürfte zum Wochenauftakt zulegen.

2. Börsen in Fernost uneins - kein Handel in Tokio

Der Nikkei 225 befindet sich in einer feiertagsbedingten Handelspause, am Freitag notierte das Barometer zuletzt marginale 0,02 Prozent im Minus bei 69.030,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite moderate 0,30 Prozent auf 3.802,41 Zähler.

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In Hongkong legt der Hang Seng zeitweise um 0,12 Prozent auf 24.239,58 Einheiten nach.

3. Segen für deutsche Autobauer? EU ringt China Kompromiss zu Exporten ab - Aktien von VW, BYD & Co. im Fokus

Im Handelsstreit mit der EU akzeptiert China eine Drosselung chinesischer Exporte von Hybridautos nach Europa. Zur Nachricht

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4. BVB-Aktie: Ausgleich in Nachspielzeit - Niclas Füllkrug schockt Borussia Dortmund

Der Frust bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund war nach dem Last-Minute-Punkteverlust gegen Werder Bremen groß. Zur Nachricht

5. Tesla-Aktie: Elektroautobauer benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um

Tesla hat nach jahrelanger Kritik den umstrittenen Namen seines Fahrassistenzsystems in Europa geändert. Zur Nachricht

6. Risiko für KI-Aktien? Nach OpenAI-Vorfall: Anthropic-KI meldet falschen Mord-Hinweis bei der Polizei

Künstliche Intelligenz der Entwicklerfirma Anthropic hat in einem Testlauf einen falschen Hinweis auf einer Polizei-Website zur Aufklärung ungelöster Mordfälle eingereicht. Zur Nachricht

7. Microsoft-CEO Nadella will KI-Notbremse: Euphorie bekommt Risse - was das für die Aktien von NVIDIA & Co. bedeutet

Microsoft investierte allein im Quartal bis Ende Juni 2026 41 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, nun fordert Konzernchef Satya Nadella eine Notbremse für die KI, die darin laufen soll. Zur Nachricht

8. Kontroverser Deal: Trump kündigt große Diesellieferungen aus Russland an - Scharfe Kritik von Selenskyj

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin eine Vereinbarung zu Lieferungen von Hunderttausenden Tonnen an Diesel aus Russland verkündet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenstart tiefer.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar kaum verändert.