DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,01 +0,1%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.885 +0,3%Euro 1,1202 +0,1%Öl 103,9 -0,8%Gold 4.185 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
10 vor 9

Montag: Mit diesen 10 Fakten in die neue Börsenwoche

Montag: Mit diesen 10 Fakten in die neue Börsenwoche

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
104.04 USD -0.68 USD -0.65 %
News
Ölpreis (WTI)
90.77 USD -1.08 USD -1.18 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.12 USD 0.00 USD 0.08 %
Charts | News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0.89 EUR 0.00 EUR 0.01 %
Charts | News
Indizes
DAX 40
25,087.27 EUR 280.30 EUR 1.13 %
News | Analysen
Hang Seng
24,211.35 HKD 425.56 HKD 1.79 %
News | Analysen
Nikkei 225
69,030.92 JPY -11.19 JPY -0.02 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,813.79 CNY 1.89 CNY 0.05 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Werbung

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX dürfte zum Wochenauftakt zulegen.

2. Börsen in Fernost uneins - kein Handel in Tokio

Der Nikkei 225 befindet sich in einer feiertagsbedingten Handelspause, am Freitag notierte das Barometer zuletzt marginale 0,02 Prozent im Minus bei 69.030,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite moderate 0,30 Prozent auf 3.802,41 Zähler.

Werbung

In Hongkong legt der Hang Seng zeitweise um 0,12 Prozent auf 24.239,58 Einheiten nach.

3. Segen für deutsche Autobauer? EU ringt China Kompromiss zu Exporten ab - Aktien von VW, BYD & Co. im Fokus

Im Handelsstreit mit der EU akzeptiert China eine Drosselung chinesischer Exporte von Hybridautos nach Europa. Zur Nachricht

Werbung

4. BVB-Aktie: Ausgleich in Nachspielzeit - Niclas Füllkrug schockt Borussia Dortmund

Der Frust bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund war nach dem Last-Minute-Punkteverlust gegen Werder Bremen groß. Zur Nachricht

5. Tesla-Aktie: Elektroautobauer benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um

Tesla hat nach jahrelanger Kritik den umstrittenen Namen seines Fahrassistenzsystems in Europa geändert. Zur Nachricht

6. Risiko für KI-Aktien? Nach OpenAI-Vorfall: Anthropic-KI meldet falschen Mord-Hinweis bei der Polizei

Künstliche Intelligenz der Entwicklerfirma Anthropic hat in einem Testlauf einen falschen Hinweis auf einer Polizei-Website zur Aufklärung ungelöster Mordfälle eingereicht. Zur Nachricht

7. Microsoft-CEO Nadella will KI-Notbremse: Euphorie bekommt Risse - was das für die Aktien von NVIDIA & Co. bedeutet

Microsoft investierte allein im Quartal bis Ende Juni 2026 41 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, nun fordert Konzernchef Satya Nadella eine Notbremse für die KI, die darin laufen soll. Zur Nachricht

8. Kontroverser Deal: Trump kündigt große Diesellieferungen aus Russland an - Scharfe Kritik von Selenskyj

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin eine Vereinbarung zu Lieferungen von Hunderttausenden Tonnen an Diesel aus Russland verkündet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenstart tiefer.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar kaum verändert.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.