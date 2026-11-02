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10 vor 9

Montag: Mit diesen 10 Fakten in die neue Börsenwoche - Apple und Palantir vor Zahlen im Fokus

Montag: Mit diesen 10 Fakten in die neue Börsenwoche - Apple und Palantir vor Zahlen im Fokus

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX vor Gewinnen

Der DAX sowie der TecDAX werden mit Kursgewinnen erwartet.

2. Börsen in Fernost verbuchen mehrheitlich Gewinne

Der Nikkei 225 notiert zeitweise 0,33 Prozent tiefer bei 63.081,86 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite unterdessen 0,89 Prozent auf 3.631,12 Zähler zu.

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In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,52 Prozent auf 23.416,12 Punkte.

3. Aktien und die US-Zwischenwahlen: Was das historische Muster Anlegern nahelegt

Der Rücksetzer bei Chipaktien verunsichert viele Anleger, doch eine Auswertung bis zurück ins Jahr 1950 zeichnet für die Zeit nach den US-Zwischenwahlen ein bemerkenswert klares Bild. Zur Nachricht

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4. Apple und Palantir präsentieren Zahlen

An der Wall Street stehen nachbörslich die Quartalszahlen von Apple und Palantir auf der Agenda. Ausblicke, Termine und Ergebnisse

5. Gefahr für NVIDIA-Aktie und Co.? Experte hält Rückschlag von 30 Prozent für möglich

Ausgerechnet am Jahrestag des Schwarzen Montags von 1987 skizziert Jeremy Siegel das Szenario, in dem der KI-Boom für den NASDAQ zur schweren Last werden könnte. Zur Nachricht

6. 'Bekennerschreiben' zu Brand auf Rheinmetall-Baustelle

Nach der mutmaßlichen Brandstiftung auf einer Baustelle des Rüstungsunternehmens Rheinmetall am Flughafen Kassel-Calden untersucht die Polizei ein im Internet veröffentlichtes "Bekennerschreiben". Zur Nachricht

7. Deutsche Telekom-Aktie und Co.: Barclays sieht KI-Risiko, bleibt aber dabei

Barclays beziffert die Belastung durch KI und Satelliten, doch die Deutsche Telekom bleibt für die Bank ein Kernwert: Was heißt das für Aktionäre? Zur Nachricht

8. Bitcoin 2027: Was Bullen und Bären trennt, ist die Nachfrage der Käufer

Lockerere Finanzierung hier, Mittelabflüsse dort: Welche vier Treiber über Bitcoin entscheiden, doch die Knappheit allein reicht offenbar nicht. Zur Nachricht

9. Fresenius-Aktie in Grün: Neue Allianz soll Produktpipeline bei Biosimilars erweitern

Fresenius stellt die Weichen für künftiges Wachstum und schließt eine exklusive Partnerschaft mit einem Entwicklungsspezialisten. Was Anleger wissen sollten. Zur Nachricht

10. Ölpreise fallen zum Wochenbeginn

Die Ölpreise sind zum Wochenauftakt deutlich gesunken.

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