10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX mit Verlusten erwartet

Der DAX bewegt sich am Montag vorbörslich klar in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,88 Prozent höher bei 58.988,60 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,67 Prozent auf 4.078,39 Indexpunkte.

Wer­bung Wer­bung

In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,83 Prozent auf 26.376,98 Einheiten.

3. WACKER CHEMIE: Umsatzausblick 2026 nach starkem ersten Quartal erhöht

WACKER CHEMIE rechnet für das erste Quartal vor allem wegen vorgezogener Kundenbestellungen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten mit einem besseren operativen Ergebnis und Umsatz als erwartet. Zur Nachricht

4. Meta plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI

Wer­bung Wer­bung

Mit der Facebook-Mutter Meta bereitet offenbar der nächste große US-Technologiekonzern einen großangelegten Stellenabbau vor. Nach Informationen von "Reuters" soll ab dem 20. Mai 2026 eine erste Welle von Entlassungen beginnen, die rund zehn Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen dürfte. Zur Nachricht

5. Tesla weitet Robotaxi-Dienst auf weitere US-Städte aus

Tesla hat seinen Robotaxi-Dienst auf Dallas und Houston ausgeweitet. Der Schritt markiert einen weiteren strategischen Meilenstein in der Transformation des Elektroautoherstellers. Zur Nachricht

6. Alphabet und Marvell verhandeln offenbar über gemeinsame neue KI-Chips

Wie "The Information" am Sonntag unter Berufung auf Insider berichtete, sprechen die Alphabet-Tochter Google und Marvell Technology über die Entwicklung von zwei spezialisierten KI-Beschleunigern. Zur Nachricht

7. Gehälter der DAX-Chefs: SAP-CEO ist Spitzenreiter, Rheinmetall-Chef mit stärkstem Gehaltswachstum

Die Vorstandsvorsitzenden der großen börsennotierten Konzerne in Deutschland haben 2025 deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor. Zur Nachricht

8. Kreuzfahrtschiffen von TUI gelingt Durchfahrt der Straße von Hormus

Durch den Iran-Krieg im Persischen Golf gestrandete Kreuzfahrtschiffe haben erfolgreich die Straße von Hormus durchquert und sind auf dem Weg nach Europa. Darunter sind "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" von TUI Cruises und die "MSC Euribia" der Schweizer Gesellschaft MSC. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen wieder deutlich

Die Ölpreise ziehen vor dem Hintergrund neuer Spannungen zwischen den USA und dem Iran wieder deutlich an. Zeitweise notiert der Brent-Preis mit 3,27 Prozent im Plus bei 95,44 US-Dollar. Die US-Sorte WTI legt derweil um 6,14 Prozent auf 89,00 US-Dollar zu.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Montag zeitweise bei 1,1754 US-Dollar.