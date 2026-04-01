DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -1,8%Nas24.468 +1,5%Bitcoin63.289 +0,5%Euro1,1751 +0,2%Öl95,25 +3,1%Gold4.791 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 ITM Power A0B57L Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: Asiens Börsen im Plus -- Ölpreise steigen wieder deutlich -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Tesla weitet Robotaxi-Dienst aus -- Meta, NEL im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät
Kehrtwende bei Straße von Hormus und Verwirrung um neue USA-Iran-Gespräche dürften DAX belasten Kehrtwende bei Straße von Hormus und Verwirrung um neue USA-Iran-Gespräche dürften DAX belasten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

Montag: Mit diesen 10 Fakten in die neue Börsenwoche - Neue Spannungen zwischen USA & Iran und steigende Ölpreise

20.04.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Neue Gespräche zwischen USA und Iran? | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
94,95 USD 2,53 USD 2,74%
News
Ölpreis (WTI)
88,70 USD 4,85 USD 5,78%
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1751 USD 0,0019 USD 0,16%
Charts|News
Indizes
DAX 40
24.702,2 PKT 547,8 PKT 2,27%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.160,3 PKT -233,9 PKT -0,89%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
58.829,8 PKT 353,9 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.051,4 PKT -4,1 PKT -0,10%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit Verlusten erwartet

Der DAX bewegt sich am Montag vorbörslich klar in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,88 Prozent höher bei 58.988,60 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,67 Prozent auf 4.078,39 Indexpunkte.

In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,83 Prozent auf 26.376,98 Einheiten.

3. WACKER CHEMIE: Umsatzausblick 2026 nach starkem ersten Quartal erhöht

WACKER CHEMIE rechnet für das erste Quartal vor allem wegen vorgezogener Kundenbestellungen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten mit einem besseren operativen Ergebnis und Umsatz als erwartet. Zur Nachricht

4. Meta plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI

Mit der Facebook-Mutter Meta bereitet offenbar der nächste große US-Technologiekonzern einen großangelegten Stellenabbau vor. Nach Informationen von "Reuters" soll ab dem 20. Mai 2026 eine erste Welle von Entlassungen beginnen, die rund zehn Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen dürfte. Zur Nachricht

5. Tesla weitet Robotaxi-Dienst auf weitere US-Städte aus

Tesla hat seinen Robotaxi-Dienst auf Dallas und Houston ausgeweitet. Der Schritt markiert einen weiteren strategischen Meilenstein in der Transformation des Elektroautoherstellers. Zur Nachricht

6. Alphabet und Marvell verhandeln offenbar über gemeinsame neue KI-Chips

Wie "The Information" am Sonntag unter Berufung auf Insider berichtete, sprechen die Alphabet-Tochter Google und Marvell Technology über die Entwicklung von zwei spezialisierten KI-Beschleunigern. Zur Nachricht

7. Gehälter der DAX-Chefs: SAP-CEO ist Spitzenreiter, Rheinmetall-Chef mit stärkstem Gehaltswachstum

Die Vorstandsvorsitzenden der großen börsennotierten Konzerne in Deutschland haben 2025 deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor. Zur Nachricht

8. Kreuzfahrtschiffen von TUI gelingt Durchfahrt der Straße von Hormus

Durch den Iran-Krieg im Persischen Golf gestrandete Kreuzfahrtschiffe haben erfolgreich die Straße von Hormus durchquert und sind auf dem Weg nach Europa. Darunter sind "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" von TUI Cruises und die "MSC Euribia" der Schweizer Gesellschaft MSC. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen wieder deutlich

Die Ölpreise ziehen vor dem Hintergrund neuer Spannungen zwischen den USA und dem Iran wieder deutlich an. Zeitweise notiert der Brent-Preis mit 3,27 Prozent im Plus bei 95,44 US-Dollar. Die US-Sorte WTI legt derweil um 6,14 Prozent auf 89,00 US-Dollar zu.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Montag zeitweise bei 1,1754 US-Dollar.

Bildquellen: Creativa Images / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:03Vorstandsgehälter: Einige Dax-Topmanager erhalten über zehn Millionen Euro
08:01Kehrtwende bei Straße von Hormus und Verwirrung um neue USA-Iran-Gespräche dürften DAX belasten
08:00Montag: Mit diesen 10 Fakten in die neue Börsenwoche - Neue Spannungen zwischen USA & Iran und steigende Ölpreise
07:41WOCHENAUSBLICK 2: Dax unter Druck - US-Militär entert Iran-Schiff
07:08Lufthansa Group setzt weiter auf Großraumjets statt Airbus A321 XLR
07:00heise+ | Mercedes CLA 350 EQ im Test: Lädt schneller, als du tankst
06:46Hannover Messe: Wie Siemens, BMW und Schaeffler mit humanoiden Robotern die Wirtschaft retten wollen
06:30📺️ Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
mehr