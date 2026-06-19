Montag: Mit diesen 10 Fakten in die neue Börsenwoche - Ölpreise ziehen an - DAX mit deutlichen Verlusten erwartet

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13.07.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX dürfte zum Wochenstart weitere Verluste verzeichnen und dabei unter die runde Marke von 25.000 Punkten fallen.

2. Börsen in Fernost in Rot

So verliert der Nikkei 225 in Tokio gegen 07:00 MESZ 2,40 Prozent auf 66.910,27 Punkte.

Auch auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,54 Prozent im Minus bei 3.934,74 Zählern.

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Der Hang Seng zeigt sich derweil 0,11 Prozent tiefer bei 24.148,53 Einheiten.

In Seoul bricht der als besonders technologielastig geltende KOSPI zeitweise um 7,22 Prozent auf 6.936,23 Punkte ein.

3. Konsequenter Nachkauf am Rekordtief: ARK Invest setzt auf die SpaceX-Aktie und reduziert AMD

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Am Tag des SpaceX-Rekordtiefs griff ARK Invest über vier verschiedene ETFs zu, mit einem auffällig einheitlichen Muster. Zur Nachricht

4. Daimler Truck-Aktie: Chefin Rådström sieht gesamte europäische Branche bedroht

Für die Chefin von Daimler Truck, Karin Rådström, ist die Existenz der Nutzfahrzeugindustrie in Europa in Gefahr. Zur Nachricht

5. Apple-Aktie im Fokus: Klage gegen OpenAI wegen gestohlener Firmengeheimnisse eingereicht

Eine Klageschrift vor einem US-Gericht wirft OpenAI und zwei früheren Apple-Managern systematischen Geheimnisverrat vor. Zur Nachricht

6. Volkswagen-Aktie: Blume sucht Ausweg aus Werksschließungen

Nach den Medienberichten über die Streichung von mehr als 100.000 Stellen geht in der Belegschaft von Volkswagen die Angst vor der Schließung von ganzen Standorten um. Zur Nachricht

7. Novo Nordisk-Aktie: Neue Hämophiliedaten stärken Portfolio abseits der Abnehmspritzen

Neben Wegovy treibt Novo Nordisk auch sein Hämophiliegeschäft voran, neue Studiendaten sollen zeigen, dass ein neuer Wirkstoff mit dem Standard mithalten kann. Zur Nachricht

8. Fresenius-Aktie im Blick: Konzern bestätigt Ziele nach Gesetzesverabschiedung

Fresenius hat nach Verabschiedung des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen deutlich an

Die Ölpreise haben am Montag nach einer weiteren Angriffswelle des US-Militärs deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im September legte im frühen Handel zeitweise um 4,46 Prozent auf 79,40 Dollar zu. Ein Barrel der Sorte WTI kostet zeitweise 74,73 Dollar und damit 4,65 Prozent Prozent mehr.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1398 US-Dollar.