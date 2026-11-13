Nach dem DAX-Rekordhoch: 10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

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13.11.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Unternehmen im Fokus sind E.ON und RWE, die möglicherweise vom Bund Übernahmen von Urenco-Anteilen erwarten, sowie HUGO BOSS, dessen CEO Grieder zum Jahresende geht.

• Die Börsen in Fernost zeigen uneinheitliche Bewegungen, während der Nikkei zulegt und Shanghai sowie Hongkong fallen.

• Der DAX startet mit leichten Verlusten, nachdem er am Vortag ein Rekordhoch bei 27.001,67 Punkten erreichte.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den Freitagshandel starten, nachdem er am Vortag erstmals über 27.000 Punkte gestiegen war und bei 27.001,67 ein neues Rekordhoch erreicht hatte.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine einheitliche Richtung. Der Nikkei 225 stieg am letzten Handelstag der Woche um 0,53 Prozent auf 61.142,35 Indexpunkte. Auf dem chinesischen Festland fällt daneben der Shanghai Composite 0,67 Prozent auf 3.631,34 Punkte ab. In Hongkong rutscht der Hang Seng unterdessen 1,49 Prozent auf 23.650,06 Punkte ins Minus.

3. E.ON und RWE im Fokus: Bund könnte offenbar Urenco-Anteile übernehmen

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5. Cyberangriff bei HENSOLDT-Partner Quantum Systems

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6. HUGO BOSS-CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum Jahresende nieder

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9. Ölpreise wenig bewegt

Die Ölpreise zeigen sich am Freitag wenig verändert. Brent notiert bei 96,03 US-Dollar je Barrel, für WTI wird am Morgen ein Preis von 88,62 US-Dollar je Barrel aufgerufen.

10. Euro zum Dollar stabil

Der Euro zeigt sich am Freitag zum US-Dollar stabil, EUR/USD wurde am Morgen bei 1,1060 festgestellt.