Nach dem DAX-Rekordhoch: 10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX tiefer erwartet
Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den Freitagshandel starten, nachdem er am Vortag erstmals über 27.000 Punkte gestiegen war und bei 27.001,67 ein neues Rekordhoch erreicht hatte.
2. Börsen in Fernost uneinheitlich
Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine einheitliche Richtung. Der Nikkei 225 stieg am letzten Handelstag der Woche um 0,53 Prozent auf 61.142,35 Indexpunkte. Auf dem chinesischen Festland fällt daneben der Shanghai Composite 0,67 Prozent auf 3.631,34 Punkte ab. In Hongkong rutscht der Hang Seng unterdessen 1,49 Prozent auf 23.650,06 Punkte ins Minus.
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9. Ölpreise wenig bewegt
Die Ölpreise zeigen sich am Freitag wenig verändert. Brent notiert bei 96,03 US-Dollar je Barrel, für WTI wird am Morgen ein Preis von 88,62 US-Dollar je Barrel aufgerufen.
10. Euro zum Dollar stabil
Der Euro zeigt sich am Freitag zum US-Dollar stabil, EUR/USD wurde am Morgen bei 1,1060 festgestellt.
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