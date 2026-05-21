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10 vor 9

Nach fulminanten NVIDIA-Zahlen: Die 10 wichtigsten Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

21.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
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99,34 USD 1,08 USD 1,10%
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Charts|News|Analysen
Nikkei 225
61.684,1 PKT 1.879,7 PKT 3,14%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.162,2 PKT -7,4 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wenig verändert erwartet

Der DAX dürfte kaum verändert in den Donnerstagshandel einsteigen. Vorbörsliche Indikationen sehen den Leitindex nur wenig bewegt.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise kräftige 3,40 Prozent auf 61.839,04 Punkte. Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite sich nicht für eine klare Richtung entscheiden, zuletzt notierte er 0,14 Prozent tiefer bei 4.155,90 Punkten. In Hongkong gibt der Hang Seng unterdessen zeitweise 0,40 Prozent auf 25.549,22 Punkte nach.

3. NVIDIA: KI-Geschäft sorgt für Milliardenplus bei Umsatz und Gewinn

Mit Rekordzahlen hat det KI-Riese NVIDIA sein erstes Quartal beendet und alle Erwartungen übertroffen. Zur Nachricht

4. Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab

In Südkorea konnte Samsung Electronics einen für Donnerstag angedrohten Generalstreik abwenden. Zur Nachricht

5. SpaceX meldet Milliardenverlust vor Börsendebüt

Vor dem geplanten Rekord-Börsengang von SpaceX zeigen frisch veröffentlichte Zahlen, dass die Weltraumfirma von Tech-Milliardär Elon Musk Milliardenverluste schreibt. Zur Nachricht

6. Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS

Die Bundesregierung hat nach langem Ringen eine Entscheidung über den Einstieg beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS getroffen. Zur Nachricht

7. Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat Deutsche Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen. Zur Nachricht

8. E.ON platziert grüne Anleihe

E.ON hat am Mittwoch eine grüne Anleihe in zwei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,3  Milliarden Euro begeben. Zur Nachricht

9. Ölpreise bleiben auf hohem Niveau

Die Ölpreise zeigen sich zum Vortag nur wenig bewegt: Brent kostet 105,63 US-Dollar je Barrel, WTI wird für 99,29 US-Dollar gehandelt.

10. Euro zum Dollar stabil

Der Euro zeigt zum Dollar am Donnerstagmorgen nur wenig Bewegung: EUR/USD steht bei 1,1619.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

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