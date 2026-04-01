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Tesla-Zahlen am Abend erwartet: Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel

22.04.26 08:00 Uhr
Tesla-Zahlen am Abend erwartet: Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
97,47 USD -1,59 USD -1,61%
News
Ölpreis (WTI)
89,16 USD -0,51 USD -0,57%
News
Devisen
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Charts|News|Analysen
Nikkei 225
59.585,9 PKT 236,7 PKT 0,40%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.085,1 PKT 3,0 PKT 0,07%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich am Mittwoch vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,10 Prozent höher bei 59.408,68 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,24 Prozent auf 4.095,07 Indexpunkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng dagegen um 1,32 Prozent auf 26.137,01 Einheiten nach.

3. DroneShield-Aktie mit Verlusten trotzt Rekordstart in das Geschäftsjahr 2026 - Neue Kooperation

Die Zahlen des Dronenabwehrspezialisten DroneShield waren mit Spannung erwartet worden. So lief der Start in das aktuelle Geschäftsjahr. Zur Nachricht

4. NEL-Aktie im Fokus: Wasserstoffkonzern macht weiterhin Verluste - Erwartungen verfehlt

Neuigkeiten für Wasserstoffinvestoren: Der europäische NEL-Konzern hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung berichtet. Zur Nachricht

5. Tesla mit Zahlen am Abend

Der Elektroautobauer Tesla wird am Abend seine Bücher öffnen. Im Vorfeld rückt die Aktie bereits in den Blickpunkt der Anleger. Zu den Prognosen und weiteren Terminen

6. Musk zementiert Stimmrechte vor Rekord-IPO der SpaceX-Aktie - Das müssen Anleger wissen

Im Vorfeld des historisch dimensionierten Börsengangs von SpaceX hat Elon Musk ein deutliches Zeichen gesetzt, um seine Vormachtstellung im Unternehmen zu zementieren. Zur Nachricht

7. Aktie im Fokus: Rüstungsproduktion kann laut Rheinmetall-Chef zügig steigen

Trotz wachsender Nachfrage nach Waffen sieht sich die deutsche Rüstungsindustrie laut Rheinmetall-Chef Armin Papperger in der Lage, die Produktion schnell auszuweiten. Zur Nachricht

8. Trump erklärt Waffenruhe im Iran-Krieg einseitig für verlängert - Iran zeigt Misstrauen

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten sich auf hohem Niveau

Die Ölpreise halten sich auf hohem Niveau. Trotz der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran zeichnet sich an den Ölmärkten keine echte Entspannung ab. Die Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete vor Trumps Ankündigung erstmals seit gut einer Woche wieder über hundert Dollar. Anschließend gab der Preis etwas nach und lag zuletzt am Morgen wenig verändert bei 98,18 Dollar. Die Tendenz bei der US-Sorte WTI war ähnlich.

10. Euro im Fokus

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1751 US-Dollar.

Bildquellen: Inked Pixels / Shutterstock.com