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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX stabil erwartet

Der DAX dürfte wenig verändert in den Handel starten und sich zum Auftakt um die Marke von 25.000 Punkten bewegen.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

An den Börsen in Fernost legen am Mittwoch mehrheitlich zu.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 0,81 Prozent auf 70.632,14 Punkte. Auf dem chinesischen Festland rückt daneben der Shanghai Composite zeitweise um 0,94 Prozent auf 4.132,98 Zähler ins Plus vor. Mit einem roten Vorzeichen zeigte sich am Vortag der Hang Seng in Hongkong: Hier ging es schlussendlich um 0,63 Prozent abwärts auf 22.881,02 Einheiten. Am Mittwoch findet hier kein Handel statt.

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3. Über eine Milliarde Dollar: Trumps Krypto-Einnahmen sorgen für neue Debatte

Donald Trump hat laut seiner aktuellen Finanzoffenlegung mehr als eine Milliarde US-Dollar mit Krypto-Geschäften eingenommen. Die Erlöse rücken seine wirtschaftlichen Interessen in den Fokus. Zur Nachricht

4. EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken

Die Europäische Zentralbank erwägt einem Reuters-Bericht zufolge, die Mindestreserve für Banken von ein auf zwei Prozent anzuheben. Zur Nachricht

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5. Nike rechnet trotz WM-Effekt mit rückläufigen Umsätzen

Der Sportartikelhersteller Nike rechnet wegen der schwachen Konsumstimmung und eines schwierigen Marktumfelds mit weiter rückläufigen Umsätzen. Zur Nachricht

6. Deutsche Telekom-Aktie startet dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms

Die Deutsche Telekom setzt ihr milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm fort. Bis Ende September sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 560 Millionen Euro erworben werden. Zur Nachricht

7. EU setzt Zolldeal mit den USA um: Industriegüter und Hummer nun zollfrei

Die EU setzt den mit den USA vereinbarten Zolldeal um. Seit heute können zahlreiche US-Produkte günstiger in die Europäische Union eingeführt werden - zugleich gelten Schutzmechanismen. Zur Nachricht

8. BMW zündet nächste Rückkauf-Offensive über 625 Millionen Euro

BMW setzt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm fort. In der dritten Tranche will der Autobauer bis zu 44 Millionen Stammaktien erwerben. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise zeigen zur Wochenmitte nur geringe Ausschläge: Brent penedlt um 73,11 US-Dollar je Barrel, für WT wird ein Preis von 69,68 US-Dollar je Barrel aufgerufen.

10. Euro zum Dollar in Lauerstellung

Der Euro pendelt am Morgen um die Marke von 1,1408 US-Dollar und zeigt sich damit wenig bewegt.