Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX stabil erwartet
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst auf der Stelle treten.
Eine Stunde vor Handelseröffnung steht der DAX quasi unverändert bei 26.387 Punkten.
2. Börsen in Fernost uneinheitlich
Die Börsen in Asien finden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.
Der Nikkei 225 in Japan verzeichnet aktuell (07:44 Uhr) einen Gewinn von 0,84 Prozent bei 67.532,55 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,12 Prozent auf 3.939,00 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen um 1,09 Prozent auf 25.373,01 Einheiten nach.
3. Super Micro Computer-Aktie springt hoch: Gewinn zieht an - Ausblick überzeugt
Nachdem Super Micro Computer im Juli bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht hatte, wartete der KI-Profiteur nun mit der vollständigen Bilanz für das vierte Quartal auf. Zur Nachricht
4. K+S: Gewinnziel für 2026 angehoben
Der Kalidünger-Hersteller K+S wird nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal optimistischer für das Jahr 2026. Zur Nachricht
5. Bilfinger: Quartalsumsatz und -Gewinn verbessert
Bilfinger hat im abgelaufenen Quartal Umsatz und operativen Gewinn gesteigert und die Prognose bestätigt. Zur Nachricht
6. E.ON: Verzögerte Investitionen bremsen Gewinnwachstum
Der Energiekonzern E.ON setzt bei seinen Investitionsvorhaben auf die kommenden Monate. Zur Nachricht
7. Douglas-Aktie gibt nach: Umsatzrückgang und rote Zahlen
Die Parfümeriekette Douglas hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 weiter das Preisbewusstsein der Kunden zu spüren bekommen. Zur Nachricht
8. TKMS-Aktie gefragt: Umsatz wächst kräftig - Jahresziele erhöht
Der Marineschiffbauer TKMS wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Vor allem bei Atlas Electronics sowie bei Überwasserschiffen wird ein starkes Wachstum erwartet. Zur Nachricht
9. Ölpreise fester
Die Ölpreise zeihen am Montag an.
10. Euro stabil
Der Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum.
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