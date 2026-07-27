Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute

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12.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX stabil erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zunächst auf der Stelle treten.

Eine Stunde vor Handelseröffnung steht der DAX quasi unverändert bei 26.387 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Asien finden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.

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Der Nikkei 225 in Japan verzeichnet aktuell (07:44 Uhr) einen Gewinn von 0,84 Prozent bei 67.532,55 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,12 Prozent auf 3.939,00 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen um 1,09 Prozent auf 25.373,01 Einheiten nach.

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3. Super Micro Computer-Aktie springt hoch: Gewinn zieht an - Ausblick überzeugt

Nachdem Super Micro Computer im Juli bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht hatte, wartete der KI-Profiteur nun mit der vollständigen Bilanz für das vierte Quartal auf. Zur Nachricht

4. K+S: Gewinnziel für 2026 angehoben

Der Kalidünger-Hersteller K+S wird nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal optimistischer für das Jahr 2026. Zur Nachricht

5. Bilfinger: Quartalsumsatz und -Gewinn verbessert

Bilfinger hat im abgelaufenen Quartal Umsatz und operativen Gewinn gesteigert und die Prognose bestätigt. Zur Nachricht

6. E.ON: Verzögerte Investitionen bremsen Gewinnwachstum

Der Energiekonzern E.ON setzt bei seinen Investitionsvorhaben auf die kommenden Monate. Zur Nachricht

7. Douglas-Aktie gibt nach: Umsatzrückgang und rote Zahlen

Die Parfümeriekette Douglas hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 weiter das Preisbewusstsein der Kunden zu spüren bekommen. Zur Nachricht

8. TKMS-Aktie gefragt: Umsatz wächst kräftig - Jahresziele erhöht

Der Marineschiffbauer TKMS wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Vor allem bei Atlas Electronics sowie bei Überwasserschiffen wird ein starkes Wachstum erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise fester

Die Ölpreise zeihen am Montag an.

10. Euro stabil

Der Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum.