Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Augen auf SHEIN-IPO
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX etwas schwächer erwartet
Der DAX dürfte mit schwächerer Tendenz in den September starten.
2. Börsen in Fernost mehrheitlich stärker
In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,22 Prozent auf 66.455,97 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,12 Prozent stärker bei 3.991,00 Zählern.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng unterdessen 1,08 Prozent schwächer bei 25.290,52 Einheiten.
3. Novartis-Aktie im Blick: Konzern stoppt Zelltherapie-Studien nach Todesfällen
Novartis hat Ende August acht klinische Studien mit einer experimentellen Therapie gegen Autoimmun- und neurologische Erkrankungen pausiert, nachdem drei der Patienten gestorben waren. Zur Nachricht
4. Aktien von Samsung und SK hynix im Blick: Rekord bei Halbleitern treibt Südkoreas Exporte an
Südkoreas Exporte sind im August dank eines Rekords bei Halbleitern kräftig gestiegen und übertreffen damit die Erwartungen am Markt. Zur Nachricht
5. Rheinmetall-Aktie im Fokus: Neues Technologiezentrum in Neuss geplant
Das Rheinmetall-Vorhaben eines Technologiezentrums mit KI-Schwerpunkt weckt in Neuss Hoffnungen auf einen lokalen Jobmotor. Zur Nachricht
6. https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/grossflaechiger-ausfall-microsoft-aktie-problem-bei-cloud-infrastruktur-sorgte-fuer-massive-stoerung-bei-mailverkehr-15911215
Nach einem stundenlangen, großflächigen Ausfall entspannt sich die Lage bei den E-Mail-Diensten von Microsoft wieder. Zur Nachricht
7. VW-Aktie kaum verändert: IG-Metall-Chefin wirft VW-CEO Blume schwere Fehler vor
Vor einer Aufsichtsratssitzung über den Sparkurs bei Volkswagen wirft IG-Metall-Chefin Christiane Benner Konzernchef Oliver Blume schwere Fehler im Umgang mit der Belegschaft vor. Zur Nachricht
8. SHEIN-Aktie startet an der Börse - so verlief das Mega-Debüt in Hongkong
Die SHEIN-Aktie feiert an der Hongkonger Börse ihr Debüt und sorgt direkt am ersten Handelstag für Aufmerksamkeit. Zur Nachricht
9. Ölpreise legen leicht zu
Die Ölpreise ziehen am Dienstag etwas weiter an.
10. Euro kaum verändert
Der Euro hält sich zum US-Dollar stabil.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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