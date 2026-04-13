DAX23.994 +1,1%Est505.960 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +4,4%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.287 -0,2%Euro1,1783 +0,2%Öl98,32 +0,3%Gold4.777 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
Zeit ist Gold. Jetzt Gold- und Silber-Hebelprodukte von UBS entdecken. Zeit zu handeln. - Hier mehr erfahren! Zeit ist Gold. Jetzt Gold- und Silber-Hebelprodukte von UBS entdecken. Zeit zu handeln. - Hier mehr erfahren!
Hoffnung auf weitere USA-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX ringt mit 24.000-Punkte-Marke Hoffnung auf weitere USA-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX ringt mit 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - DAX vor festem Start

14.04.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
98,55 USD 0,55 USD 0,56%
News
Ölpreis (WTI)
97,26 USD 0,69 USD 0,71%
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1782 USD 0,0027 USD 0,23%
Charts|News
Indizes
DAX 40
23.998,4 PKT 256,0 PKT 1,08%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.660,9 PKT -232,7 PKT -0,90%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
57.877,4 PKT 1.374,6 PKT 2,43%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.988,6 PKT 2,3 PKT 0,06%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte mit Gewinnen in an Dienstagshandel starten. Die Hoffnung auf Diplomatie im Nahen Osten dürfte für Erleichterung an den Parketts sorgen.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

An den Börsen in Asien sind am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne zu sehen. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 2,38 Prozent auf 57.849,53 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt daneben der Shanghai Composite zeitweise 0,26 Prozent auf 3.999,07 Zähler zu. Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng verzeichnet zwischenzeitlich Aufschläge von 0,11 Prozent auf 25.688,60 Punkte. Der KOSPI erreicht in Südkorea sogar ein neues Rekordhoch, zuletzt ging es um 3,29 Prozent auf 5.999,67 Punkte nach oben.

3. NVIDIA widerspricht Übernahmespekulationen und schickt die Aktien von Dell und HP abwärts

Nachdem Hoffnungen auf eine Einkaufstour von NVIDIAdie Aktien von Dell Technologies und HP angetrieben hatten, kommt es nachbörslich zur Ernüchterung am Parkett. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Kabinenpersonal folgt den Piloten - Zweiter Streiktag

Bei der Lufthansa eskalieren die Streiks des fliegenden Personals. Fluggästen stehen weitere Streiktage bei der Fluggesellschaft bevor. Zur Nachricht

5. LVMH-Aktie: Iran-Krieg belastet Luxus-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat zum Jahresauftakt unter den Folgen des Iran-Kriegs gelitten. Zur Nachricht

6. Nemetschek-Aktie nach Zukauf im Blick: Build-Sparte mit HCSS-Übernahme gestärkt

Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek SEübernimmt das US-Unternehmen Heavy Construction Systems Specialists (HCSS). Zur Nachricht

7. Zu abhängig von China? EU-Kammer warnt vor Folgen für Europa

Entgegen Forderungen nach einer Risikominderung setzen europäische Firmen laut EU-Handelskammer weiter auf China. Zur Nachricht

8. Mercedes-Benz-Aktie: RBC sieht Autobauer mit Problemen im Wettbewerb in China

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz Group nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise bleiben unter 100 Dollar-Marke

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug unterbrochen: Brent wird bei 98,58 US-Dollar gehandelt, für WTI wird am Morgen ein Preis von 96,57 US-Dollar je Barrel aufgerufen.

10. Euro zum Dollar fester

Der Euro zeigt sich am Morgen etwas fester und notiert zum Greenback bei 1,1762 US-Dollar.

Bildquellen: Bacho / Shutterstock.com