10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte mit Gewinnen in an Dienstagshandel starten. Die Hoffnung auf Diplomatie im Nahen Osten dürfte für Erleichterung an den Parketts sorgen.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

An den Börsen in Asien sind am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne zu sehen. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 2,38 Prozent auf 57.849,53 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt daneben der Shanghai Composite zeitweise 0,26 Prozent auf 3.999,07 Zähler zu. Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng verzeichnet zwischenzeitlich Aufschläge von 0,11 Prozent auf 25.688,60 Punkte. Der KOSPI erreicht in Südkorea sogar ein neues Rekordhoch, zuletzt ging es um 3,29 Prozent auf 5.999,67 Punkte nach oben.

3. NVIDIA widerspricht Übernahmespekulationen und schickt die Aktien von Dell und HP abwärts

Wer­bung Wer­bung

Nachdem Hoffnungen auf eine Einkaufstour von NVIDIAdie Aktien von Dell Technologies und HP angetrieben hatten, kommt es nachbörslich zur Ernüchterung am Parkett. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Kabinenpersonal folgt den Piloten - Zweiter Streiktag

Bei der Lufthansa eskalieren die Streiks des fliegenden Personals. Fluggästen stehen weitere Streiktage bei der Fluggesellschaft bevor. Zur Nachricht

5. LVMH-Aktie: Iran-Krieg belastet Luxus-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück

Wer­bung Wer­bung

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat zum Jahresauftakt unter den Folgen des Iran-Kriegs gelitten. Zur Nachricht

6. Nemetschek-Aktie nach Zukauf im Blick: Build-Sparte mit HCSS-Übernahme gestärkt

Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek SEübernimmt das US-Unternehmen Heavy Construction Systems Specialists (HCSS). Zur Nachricht

7. Zu abhängig von China? EU-Kammer warnt vor Folgen für Europa

Entgegen Forderungen nach einer Risikominderung setzen europäische Firmen laut EU-Handelskammer weiter auf China. Zur Nachricht

8. Mercedes-Benz-Aktie: RBC sieht Autobauer mit Problemen im Wettbewerb in China

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz Group nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise bleiben unter 100 Dollar-Marke

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug unterbrochen: Brent wird bei 98,58 US-Dollar gehandelt, für WTI wird am Morgen ein Preis von 96,57 US-Dollar je Barrel aufgerufen.

10. Euro zum Dollar fester

Der Euro zeigt sich am Morgen etwas fester und notiert zum Greenback bei 1,1762 US-Dollar.