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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 0,47 Prozent tiefer bei 25.060,00 Punkten. Die runde Marke könnte im Handel jedoch unter Druck geraten.

2. Börsen in Fernost überwiegend rot

In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein Minus von 0,63 Prozent auf 64.586,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil 0,01 Prozent auf 4.094,17 Zähler.

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In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,75 Prozent auf 24.884,74 Indexpunkte abwärts.

3. Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet

Salesforce hat mit seinem Ausblick auf den Umsatz im laufenden Quartal enttäuscht. Zur Nachricht

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4. Deutsche Bank-Aktie: Erste Präsenz-Hauptversammlung seit 2019

Erstmals seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 lädt die Deutsche Bank ihre Aktionärinnen und Aktionäre wieder in Präsenz zur Hauptversammlung. Zur Nachricht

5. Dell öffnet Bücher

Dell legt nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

6. Delivery Hero-Aktie in Grün: Uber stockt weiter auf

Uber Technologies hat seine Beteiligung an Delivery Hero weiter ausgebaut. Zur Nachricht

7. Waffenruhe passé? USA und Iran überziehen sich in der Straße von Hormus mit Angriffen

Die USA und der Iran haben sich in der Straße von Hormus trotz Waffenruhe und laufender Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitige Angriffe geliefert. Zur Nachricht

8. DEUTZ-Aktie: Zukauf in Brasilien

Der Motorenbauer DEUTZ hat in Brasilien den Generatorenhersteller Maxi Trust Power übernommen. Zur Nachricht

9. Ölpreise klettern kräftig

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel kräftig zugelegt. Am Markt wurde auf die neuen Angriffe in der Golfregion und eine weitere Sanktionsrunde der USA gegen den Iran verwiesen.

10. Euro tiefer

Der Euro fällt gegenüber dem US-Dollar.