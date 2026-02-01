DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,6%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.316 +0,7%Euro1,1847 -0,1%Öl67,65 +0,4%Gold4.934 +1,1%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Nikkei zieht kräftig an - Chinas Börsen ruhen -- Gewinn von Palo Alto Networks enttäuscht - Umsatz steigt -- Bayer, Dürr im Fokus
Top News
10 vor 9

Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - eBay und Figma legen Zahlen vor

18.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Aktien von eBay und Figma an NASDAQ und NYSE vor Bilanzen unter Beobachtung | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX steigt vorbörslich zeitweise leicht.

2. Börse in Japan kräftig im Plus

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,01 Prozent stärker bei 57.143,84 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Mittwoch aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4.082,07 Zählern.
Der Hang Seng ging unterdessen 0,52 Prozent stärker bei 26.705,94 Punkten aus dem Handel. Auch hier findet am Mittwoch feiertagsbedingt kein Handel statt.

3. Palo Alto Networks-Aktie gibt ab: Gewinn enttäuscht - Umsatz gesteigert

An der Wall Street stand nach dem Handelsende die Bilanz von Palo Alto Networks auf der Agenda. Wie sich die Geschäfte entwickelt haben. Zur Nachricht

4. Dürr-Aktie zieht an: Mehr verdient als erwartet

Der Maschinenbauer Dürr hat die eigenen Gewinnpläne für das vergangene Jahr übertroffen. Der Nettogewinn liege mit voraussichtlich rund 200 Millionen Euro über der Prognosebandbreite von 120 bis 170 Millionen Euro, teilte das SDAX-Unternehmen überraschend am Dienstag in Bietigheim-Bissingen auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Zur Nachricht

5. Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO im Blick

Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portfolio tiefe Einblicke in Warren Buffetts letzte Amtshandlungen im vierten Quartal 2025. Zur Nachricht

6. eBay und Figma vor Bilanz

Nach der Schlussglocke an der Wall Street werden eBay und Figma ihre Bücher zur Einsicht öffnen. Was Analysten erwarten

7. INTERSHOP-Aktie: Anhaltender Verlust in 2025

Der Vorstand des Software-Unternehmens INTERSHOP Communications legt am Mittwoch in Jena vorläufige Geschäftszahlen für 2025 vor. Zur Nachricht

8. JPMorgan sieht Chancen für Bayer-Aktie nach Milliardenvergleich in den USA

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach dem Glyphosat-Milliardenvergleich in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise ziehen leicht an. So verteuerte sich der WTI um 0,12 auf 63,01 Dollar, während Brent um 0,15 auf 67,51 Dollar stieg.

10. Euro verliert zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1843 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

