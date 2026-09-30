Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Micron-Bilanz voraus

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30.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor starkem Start

Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag winkt dem DAX ein starker Start. Im Fokus dürften am Nachmittag erwartet Inflationsdaten aus den USA stehen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich höher

Am Mittwoch zeigen sich die größten Börsen in Asien mehrheitlich höher. Der Nikkei 225 legt in Japan zeitweise deutliche 2,13 Prozent auf 66.875,02 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite daneben 0,44 Prozent auf 3.847,33 Zähler. In Hongkong zeigen sich die Anleger unterdessen unentschlossen, der Hang Seng verzeichnet ein kleines Plus von 0,06 Prozent auf 24.539,45 Punkte.

3. Handelsstreit mit China: Peking droht der EU mit Konsequenzen

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China droht der EU mit Gegenmaßnahmen, sollte Brüssel trotz laufender Handelsgespräche neue restriktive Maßnahmen gegen chinesische Unternehmen oder Produkte ergreifen. Zur Nachricht

4. BMW-Aktie: Autoriese zieht die Reißleine - neuer 3er kommt ohne Diesel

BMW streicht beim neuen 3er den Diesel und setzt stattdessen auf Benziner sowie Hybrid- und Plug-in-Hybridantriebe. Zur Nachricht

5. Micron legt Zahlen vor

Nach US-Börsenschluss stehen die Quartalszahlen von KI-Profiteur Micron Technology auf der Agenda. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

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6. Trump setzt bei KI auf Selbstverpflichtung – OpenAI und Meta treiben Wettbewerb voran

US-Präsident Donald Trump setzt bei der Kontrolle Künstlicher Intelligenz auf die Selbstregulierung der US-Techbranche statt auf eine stärkere staatliche Aufsicht. Zur Nachricht

7. JPMorgan korrigiert Prognose für PUMA-Aktie nach unten

JPMorgan senkt das Kursziel für die PUMA -Aktie vor den Zahlen zum dritten Quartal. Die US-Bank begründet den Schritt mit einem schwierigeren Branchenumfeld. Zur Nachricht

8. Nordex-Aktie vor neuem Schwung? Windkraft-Projekte in drei europäischen Ländern

Nordex soll in den kommenden beiden Jahren 34 Windenergieanlagen in Frankreich, Portugal und Spanien errichten. Zur Nachricht

9. Ölpreise konsolidieren nach Rückgang am Vortag

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel weitgehend stabil präsentiert nach den Verlusten am Vortag. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November stieg zuletzt um gut 0,70 Prozent auf 103,30 US-Dollar. Am Dienstag war Brent in der Spitze zeitweise bis fast 108 US-Dollar geklettert, bis eine Gegenbewegung eingesetzt hatte.

10. Euro zum Dollar leichter

Der Euro zeigt sich am Mittwochmorgen zum Dollar bei 1,1333 und damit etwas leichter.