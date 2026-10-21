Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - SAP, IBM, Meta und Tesla legen Bilanzen offen

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21.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

• Ölpreise und der Eurokurs bleiben wichtige Indikatoren für die Marktentwicklung am heutigen Handelstag.

• Nach US-Börsenschluss veröffentlichen SAP, IBM, Meta und Tesla ihre Quartalszahlen, mit Ausblicken auf die kommenden Monate.

• Der DAX bewegt sich weiterhin im Fokus, aktuelle Entwicklungen sind im Tagesverlauf zu beobachten.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX fester erwartet

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Mittwoch voraussichtlich zu.

Eine Stunde vor Handelseröffnung klettert der DAX um 0,3 Prozent auf 25.384 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die größten Börsen in Fernost schlagen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.

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Der Nikkei 225 verzeichnet aktuell (07:45 Uhr) einen Gewinn von 1,00 Prozent bei 64.715,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,49 Prozent auf 3.717,21 Zähler.

In der Sonderverwaltungszone Hongkong gib der Hang Seng 0,55 Prozent auf 23.735,29 Punkte nach.

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3. Elon Musk bestätigt: Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss - Aktien ziehen an

Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Unternehmen Tesla und SpaceX prüfen einen rekordträchtigen Zusammenschluss. Zur Nachricht

4. SpaceX-Aktie freundlich: Raumfahrtriese schreibt schwarze Zahlen - Berichte: Musk ordnete Drosselung von Starlink für Ukraine an

Im zweiten Geschäftsquartal hatte SpaceX noch rote Zahlen geschrieben. So liefen die Geschäfte nur ein Vierteljahr später. Zur Nachricht

4. SAP, IBM, Meta und Tesla legen Bilanzen offen

Heute nach US-Börsenschluss präsentieren SAP, Meta, IBM und Tesla ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal. Ausblicke, Termine und Ergebnisse

6. Netflix überzeugt beim Quartalsgewinn: Aktie trotzdem schwächer

Netflix hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. So lief das Jahresviertel für den Streaming-Giganten. Zur Nachricht

7. adidas-Aktie: Gewinnziel für 2026 erhöht - starken Profitabilitätsentwicklung

Der Sportartikelhersteller adidas blickt nach einem starken dritten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Zur Nachricht

8. QIAGEN-Aktie: Finanzinvestor EQT strebt wohl Milliarden-Übernahme an

Der Finanzinvestor EQT will einem Agenturbericht zufolge den Diagnostikspezialisten QIAGEN übernehmen. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Plus

Die Ölpreise ziehen am Mittwoch an.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro gibt zum US-Dollar leicht ab.