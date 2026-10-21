DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,84 ±0,0%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 73.681 -0,2%Euro 1,1220 -0,2%Öl 110,4 +1,5%Gold 4.112 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
10 vor 9

Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - SAP, IBM, Meta und Tesla legen Bilanzen offen

Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - SAP, IBM, Meta und Tesla legen Bilanzen offen

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
110.40 USD 1.61 USD 1.48 %
News
Ölpreis (WTI)
99.35 USD 1.53 USD 1.56 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.12 USD 0.00 USD -0.16 %
Charts | News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0.89 EUR 0.00 EUR 0.14 %
Charts | News
Indizes
DAX 40
25,304.42 EUR -15.35 EUR -0.06 %
News | Analysen
Hang Seng
23,867.74 HKD -319.09 HKD -1.32 %
News | Analysen
Nikkei 225
64,621.24 JPY 545.82 JPY 0.85 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,735.37 CNY 4.45 CNY 0.12 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Werbung

1. DAX fester erwartet

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Mittwoch voraussichtlich zu.

Eine Stunde vor Handelseröffnung klettert der DAX um 0,3 Prozent auf 25.384 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die größten Börsen in Fernost schlagen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.

Werbung

Der Nikkei 225 verzeichnet aktuell (07:45 Uhr) einen Gewinn von 1,00 Prozent bei 64.715,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,49 Prozent auf 3.717,21 Zähler.

In der Sonderverwaltungszone Hongkong gib der Hang Seng 0,55 Prozent auf 23.735,29 Punkte nach.

Werbung

3. Elon Musk bestätigt: Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss - Aktien ziehen an

Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Unternehmen Tesla und SpaceX prüfen einen rekordträchtigen Zusammenschluss. Zur Nachricht

4. SpaceX-Aktie freundlich: Raumfahrtriese schreibt schwarze Zahlen - Berichte: Musk ordnete Drosselung von Starlink für Ukraine an

Im zweiten Geschäftsquartal hatte SpaceX noch rote Zahlen geschrieben. So liefen die Geschäfte nur ein Vierteljahr später. Zur Nachricht

4. SAP, IBM, Meta und Tesla legen Bilanzen offen

Heute nach US-Börsenschluss präsentieren SAP, Meta, IBM und Tesla ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal. Ausblicke, Termine und Ergebnisse

6. Netflix überzeugt beim Quartalsgewinn: Aktie trotzdem schwächer

Netflix hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. So lief das Jahresviertel für den Streaming-Giganten. Zur Nachricht

7. adidas-Aktie: Gewinnziel für 2026 erhöht - starken Profitabilitätsentwicklung

Der Sportartikelhersteller adidas blickt nach einem starken dritten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Zur Nachricht

8. QIAGEN-Aktie: Finanzinvestor EQT strebt wohl Milliarden-Übernahme an

Der Finanzinvestor EQT will einem Agenturbericht zufolge den Diagnostikspezialisten QIAGEN übernehmen. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Plus

Die Ölpreise ziehen am Mittwoch an.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro gibt zum US-Dollar leicht ab.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.