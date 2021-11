Was Sie am Dienstag an der Börse wissen müssen

Rund eine Stunde vor Handelseröffnung gibt der DAX um 0,40 Prozent nach auf 16.050,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost ohne einheitliche Tendenz

In Japan gewann der Leitindex Nikkei am Montag 0,09 Prozent auf 29.774,11 Punkte. Dort wird heute feiertagesbedingt nicht gehandelt.

An der Börse in Shanghai zeigt sich der Shanghai Composite derzeit 0,22 Prozent höher bei 3.590,05 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng indes 1,01 Prozent auf 24.698,75 Einheiten.

3. thyssenkrupp-Aktie unter Druck: thyssenkrupp-Großaktionär Cevian will angeblich Anteil fast halbieren

Der thyssenkrupp-Großaktionär Cevian will Kreisen zufolge seinen Anteil an dem Konzern fast halbieren. Zur Nachricht

4. E.ON-Aktie nachbörslich höher: E.ON will bis 2026 mehrere Milliarden investieren

Der Energiekonzern E.ON will in den kommenden Jahren kräftig ins Kerngeschäft investieren und seine Gewinne spürbar steigern. Zur Nachricht

5. Zoom-Aktie stürzt nachbörslich ab: Zoom wächst nach Corona-Boom deutlich langsamer

Das US-Softwareunternehmen Zoom hat seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

6. Vergleichsvorschlag im Telekom-Prozess wird erörtert

Kann einer der größten und langwierigsten Anlegerschutz-Prozesse Deutschlands mit einem Vergleich beendet werden? Zur Nachricht

7. Advent und Centerbridge legen erwartete Offerte für Aareal Bank vor

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge machen nach den Sondierungsgesprächen ernst und legen für die Aareal Bank ein Übernahmeangebot vor. Zur Nachricht

8. Nordex erhält Auftrag für Windturbinen über 44 MW in Frankreich

Nordex hat einen Auftrag in Frankreich an Land gezogen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach - Freigabe von Notreserven im Blick

Die Ölpreise haben am Dienstag aufgrund sich verdichtender Hinweise auf eine Freigabe von Notreserven nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,04 US-Dollar. Das waren 66 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 86 Cent auf 75,89 Dollar.

10. Euro fällt erneut auf Tiefstand seit Mitte 2020

Der Euro hat am Dienstag weiter schwach tendiert. In der Nacht auf Dienstag fiel die Gemeinschaftswährung mit 1,1226 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte 2020. In den vergangenen Wochen wurden bereits ähnliche Tiefstände markiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1278 Dollar festgesetzt.

