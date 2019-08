Was Sie am Dienstag an der Börse wissen müssen

Der DAX verbucht rund eine Stunde vor Ertönen der Startglocke ein kleines Plus von 0,1 Prozent auf 11.675,30 Punkte.

2. Asiatische Aktienmärkte mehrheitlich im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt derzeit 1,06 Prozent auf 20.475,71 Punkte.

Der Shanghai Composite klettert derweil um 1,58 Prozent auf 2.908,70 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,03 Prozent tiefer steht bei 25.673,69 Einheiten.

3. Ex-VW-Chef Ferdinand Piëch verstorben

Er prägte Deutschlands größten Autokonzern Volkswagen über Jahrzehnte: Der frühere VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch ist tot. Zur Nachricht

4. Italiens Präsident verlängert Frist für Regierungsbildung bis Mittwoch

Italiens Staatschef Sergio Mattarella hat die Frist für eine Regierungsbildung bis Mittwoch verlängert. Zur Nachricht

5. Johnson & Johnson zu Strafe in Schmerzmittelprozess verurteilt

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) ist wegen unrechtmäßiger Vermarktung von suchtgefährdenden Schmerzmitteln zu einer hohen Strafe verurteilt worden. Zur Nachricht

6. UPC-Besitzer Liberty Global will an Verkauf an Sunrise festhalten

Der US-Konzern Liberty Global will seinen Kabelnetzbetreiber UPC Schweiz weiterhin an den Schweizer Telekomkonzern Sunrise verkaufen. Zur Nachricht

7. CANCOM-Aktie ersetzt Axel Springer-Aktie im MDAX - Instone rückt in SDAX

Wie erwartet kommt es zum Stühlerücken in den Nebenwerte-Indizes. Zur Nachricht

8. BoA gibt Entwarnung: Aus diesem Grund stehen die USA nicht vor einer Rezession

Im Interview mit CNBC sprach Bank of America-CEO Brian Moynihan von den allgemeinen Ängsten einer bevorstehenden Rezession und spielte diese zugleich herunter. Aufgrund starker US-Konsumenten stehe den USA kein wirtschaftlicher Abschwung bevor. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,93 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 53,89 Dollar.

10. Euro wenig verändert bei 1,11 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,11 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

