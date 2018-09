Was Sie am Donnerstag an der Börse wissen müssen

Der DAX notiert vorbörslich 0,1 Prozent fester bei 12.220 Punkten.

2. Asiens Börsen moderat leichter

Der Nikkei 225 in Tokio verbucht derzeit (07:45 Uhr MESZ) einen Abschlag von 0,03 Prozent auf 23.666,53 Punkte.

Der Shanghai Composite gibt 0,08 Prozent auf 2.728,68 Zähler nach, während der Hang Seng in Hongkong moderate 0,15 Prozent auf 27.367,52 Punkte verliert.

3. USA außen vor: China will wohl Einfuhrzölle weiter senken

Chinas Premierminister Li Keqiang will offenbar seiner Werbung für mehr Freihandel bald weitere Taten folgen lassen.

4. British American Tobacco muss sich neuen Chef suchen

British American Tobacco verliert den langjährigen Chef Nicandro Durante.

5. Pilotengewerkschaft fordert von Aktionären neues Ryanair-Management

Angesichts andauernder Tarifkämpfe bei Ryanair hat die deutsche Pilotengewerkschaft VC ein komplett neues Management bei dem irischen Billigflieger gefordert.

6. TOM TAILOR-Aktie dürfte nach Umsatz- und Gewinnwarnung fallen

Die Modekette TOM TAILOR muss wegen des heißen Sommers, hoher Rabatte und Problemen mit der Marke Bonita zurückrudern.

7. Nestlé stellt Geschäft mit Hautgesundheit ins Schaufenster

Nestlé will sich künftig stärker auf das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und gesundheitsunterstützenden Produkte konzentrieren.

8. Rocket Internet will bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien zurückkaufen

Der Vorstand der Rocket Internet SE hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen.

9. Umfrage zeigt: Amazons neue Pläne könnten Deutsche Bank & Co. massiv unter Druck setzen

Amazon hat zwischenzeitlich in zahlreichen Lebensbereichen Einzug gehalten. Nun will der E-Commerce-Riese auch noch im angestammten Geschäft von Deutsche Bank & Co. wildern. Die Aussichten dafür sind einer Umfrage zufolge durchaus erfolgversprechend.

10. Euro bleibt unter 1,17 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag weiter unter der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1680 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Bildquellen: iStockphoto, kuliyev / Shutterstock.com, dedek / Shutterstock.com, SergeyP / Shutterstock.com