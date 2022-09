Wochenschluss an der Börse: Diese 10 Fakten sind heute wichtig

GO

Heute im Fokus

Nach EZB-Entscheid: DAX vorbörslich kaum bewegt -- Asiens Börsen erholt -- Queen Elizabeth II. ist tot -- Airbus im August mit weniger Auslieferungen -- T-Mobile US kündigt Aktienrückkaufprogramm an

Citi siegt in Rechtsstreit um fälschlicherweise überwiesenen Betrag. Urteil im Prozess um rasches Verbrenner-Aus bei VW erwartet. Großes Interesse an Basketball-Übertragungen der Telekom. Inflation in China niedriger als erwartet.