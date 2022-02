Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich runde eine Stunde vor Handelsstart tief in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 08:00 MEZ 0,19 Prozent fester bei 26.526,82 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite derweil um 0,12 Prozent auf 3,455.52 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verliert unterdessen 0,88 Prozent auf 22.566,98 Zähler.

3. Lufthansa-Aktie: Lufthansa fliegt nicht mehr nach und über Russland

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges fliegt die Lufthansa zunächst nicht mehr nach oder über Russland. Zur Nachricht

4. GAZPROM-Aktie: GAZPROM setzt Lieferung von russischem Gas nach Europa fort - Ende von GAZPROM-Sponsoring gefordert

Trotz des Angriffs russischer Truppen auf die Ukraine liefert Russland nach eigenen Angaben weiter Erdgas nach Europa. Zur Nachricht

5. Berkshire Hathaway-Aktie: Börsenlegende Warren Buffett kann Gewinn deutlich steigern

Dank der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise hat die Investmentgesellschaft von US-Staranleger Warren Buffett zum Jahresende glänzend verdient. Zur Nachricht

6. Intel-Aktie: Zuschlag für Intel-Chipfabrik könnte an Magdeburg gehen

Magdeburg könnte in den kommenden Tagen den Zuschlag für eine milliardenschwere Chipfabrik des US-Konzerns Intel bekommen. Zur Nachricht

7. Bitcoin, Ethereum & Co.: Ukraine hat offenbar Millionenspenden in Kryptowährungen erhalten

Regierung, Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer in der Ukraine haben Experten zufolge seit Beginn der russischen Invasion Spenden in Kryptowährungen im Millionenwert erhalten. Zur Nachricht

8. Nach Angriff von Russland: Elon Musk schaltet Starlink in der Ukraine frei

Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt die von Russland angegriffene Ukraine mit seinem Satelliten-Internetdienst Starlink. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise haben am Montag nach einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs wieder kräftig angezogen. So kletterte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wieder über die Marke von 100 Dollar, nachdem er am Freitag unter diesen Wert gefallen war. Zeitweise kostete ein Barrel der Sorte Brent 103,15 Dollar und damit 5,22 Dollar oder rund fünf Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um knapp sechs Prozent auf 97,08 Dollar.

10. Euro unter Druck

Der Euro ist zum Wochenstart nach einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs unter Druck geraten. Im frühen Handel sackte der Kurs unter die Marke von 1,12 Dollar.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com