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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX vor Sprung über 25.000-Punkte-Marke

Der DAX wird mit Gewinnen erwartet und dürfte die runde Marke von 25.000 Punkten überspringen.

2. Börsen in Fernost ziehen an - Rekord in Japan

In Tokio verbucht der Nikkei 225 zeitweise kräftige Gewinne von 3,07 Prozent und steigt auf 65.282,29 Punkte. Damit überspringt das Barometer erstmals die runde Marke von 65.000 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite hingegen 0,44 Prozent auf 4.130,96 Einheiten zu.

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In Hongkong ruht der Handel derweil feiertagsbedingt: Zuletzt notierte der Hang Seng 0,86 Prozent höher bei 25.606,03 Stellen.

3. Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs

Delivery Hero hat ein unverbindliches Übernahmeinteresse von Uber bestätigt. Auch ein konkretes Angebot wurde bekannt. Zur Nachricht

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4. Infineon-Aktie oder STMicroelectronics: Welcher europäische Chip-Champion hat derzeit das größere Potenzial?

Infineon Technologies und STMicroelectronics profitieren vom KI-Boom, der Elektromobilität und dem steigenden Energiebedarf moderner Rechenzentren - unterscheiden sich jedoch beim Risiko-Profil. Zur Nachricht

5. Noch vor dem Mega-IPO: So können Anleger jetzt schon auf die SpaceX-Aktie setzen

Während Investoren auf das historische Mega-IPO von SpaceX warten, handeln Krypto-Trader über synthetische Kontrakte schon jetzt auf die Bewertung des Elon-Musk-Konzerns. Zur Nachricht

6. Intel-Aktie mit Mega-Performance: Wie lange geht es noch im Expresstempo nach oben?

Die Intel -Aktie hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt. Das sorgt für neuen Optimismus unter Anlegern. Zur Nachricht

7. Rheinmetall-Aktie im Fokus: Wird der Rüstungsriese zu mächtig? Kartellexperte schlägt Alarm

Der Rüstungsboom stärkt Rheinmetall weiter - doch genau das ruft auch Kritiker auf den Plan. Ein Kartellexperte warnt vor einer wachsenden Abhängigkeit von dem Konzern. Zur Nachricht

8. Warum Borussia Dortmund vom Pokalsieg des FC Bayern profitiert

Der Pokalsieg des FC Bayern München hat Borussia Dortmund die Chance auf den Supercup eröffnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen auf Fünf-Wochen-Tief

Die Ölpreise geben am Montagmorgen deutlich nach.

10. Euro legt zu

Der Euro gewinnt zum US-Dollar etwas an Boden.