10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX vor freundlichem Start

Der DAX sowie der TecDAX werden zum Wochenbeginn auf etwas höherem Niveau erwartet.

2. Börsen in Fernost bewegen sich in unterschiedliche Richtungen

In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 0,63 Prozent auf 68.920,50 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland beläuft sich das Plus für den Shanghai Composite derweil auf 0,4 Prozent auf 4.043,38 Zähler.

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Mit einem grünen Vorzeichen zeigt sich auch der Hang Seng in Hongkong: Hier geht es zeitweise um 1,8 Prozent aufwärts auf 23.079,72 Einheiten (MEZ: 08:00).

3. Waffenruhe gebrochen: USA und Iran liefern sich Angriffe - Explosionen am Golf

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen weiter zu. In der Nacht verübten US-Streitkräfte nach eigenen Angaben erneut einen Vergeltungsschlag gegen den Iran. Zur Nachricht

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4. 'Relief-Rally' im Software-Sektor: Wie die Aktien von SAP, ServiceNow & Co. vom verschobenen OpenAI-IPO profitieren

Weil OpenAI seinen Börsengang wohl auf nächstes Jahr verschiebt, feiert die Software-Branche: Darum profitiert der Sektor, wenn KI-Zweifel aufkommen. Zur Nachricht

5. VW-Aktie: Autobauer könnte China-Modelle laut Ministerpräsident Lies in Deutschland fertigen

Der kriselnde Autokonzern Volkswagen könnte nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies künftig auch in China entwickelte Konzernmodelle in Deutschland produzieren. Zur Nachricht

6. Nagarro vor Übernahme? Persistent will IT-Dienstleister für eine Milliarde Euro kaufen - Aktien im Fokus

Der IT-Dienstleister Nagarro steht vor einer Übernahme durch den indischen Konzern Persistent. Zur Nachricht

7. Moderna, Eli Lilly & Co. auf Rekordkurs: Warum Anleger zunehmend auf Healthcare-Aktien setzen

Während Anleger Tech-Positionen abbauen, eilen Pharma-Titel von Rekordhoch zu Rekordhoch. Was steckt hinter der Rally im Healthcare-Sektor? Zur Nachricht

8. Dämpfer für KI-Aktien? Nach Anthropic: US-Regierung lässt Zugang zu neuer KI von OpenAI beschränken

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI schränkt auf Forderung der US-Regierung den Zugang zu seinem neuesten KI-Modell ein. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen am Montag etwas zu

Die Ölpreise haben zum Wochenstart trotz einer erneuten Eskalation der Lage im Nahen Osten kaum zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im August kostete im frühen Handel am Montag 72,50 Dollar und damit rund 0,7 Prozent mehr als Ende vergangener Woche.

10. Euro kommt kaum vom Fleck

Der Euro tendiert knapp unter der Marke von 1,14 Dollar seitwärts.