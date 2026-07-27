Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

10.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Analysten sehen bei Infineon erhebliches Potenzial nach dem Rekordquartal, während die SAP-Aktie seit Juli um 40 % gestiegen ist und Unsicherheiten bestehen.

• NVIDIA plant eine Milliarden-Investition in den Energie-Infrastrukturentwickler Lancium, was strategisch bedeutend sein könnte.

• Der DAX bewegt sich weiterhin im Fokus, während die Börsen in Fernost schwächer tendieren.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor leicht freundlicher Eröffnung

Der DAX wird mit einer knappen Behauptung erwartet.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

Der Nikkei 225 in Japan steigt zeitweise um 1,95 Prozent auf 66.888,11 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite derweil bei 3.944,05 Zählern ein Plus von 0,1 Prozent aus.

Werbung

In Hongkong legt der Hang Seng unterdessen um 0,63 Prozent auf 25.829,66 Einheiten zu.

3. NVIDIA-Aktie vor neuem Schub? KI-Riese plant Milliarden-Investment in Stargate-Partner Lancium

a href="/aktien/nvidia-aktie" target="_blank" rel="noopener">NVIDIA will offenbar bis zu drei Milliarden US-Dollar in den Energie-Infrastrukturentwickler Lancium investieren. Das könnte strategisch an Bedeutung gewinnen. Zur Nachricht

Werbung

4. Kräftiges Potenzial für die Infineon-Aktie: Neben Goldman Sachs werden auch andere Analysten immer bullisher

Nach dem stärksten Quartalsumsatz der Firmengeschichte überbieten sich Analysten mit neuen Kurszielen für Infineon. Zur Nachricht

5. Stabilus-Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Zur Nachricht

6. Rheinmetall-Chef: 23.000 Bewerbungen im Monat, Rüstung boomt, Bundeswehr hinkt hinterher - Aktie im Fokus

Rheinmetall-Chef Papperger sieht wachsende Bereitschaft junger Menschen zur Verteidigung Deutschlands. Zugleich spricht er über seine Bedrohungslage. Zur Nachricht

7. SAP-Aktie mit +40% seit Mehrjahrestief: So bewerten Analysten die weiteren Aussichten

Die SAP-Aktie hat sich seit ihrem Mehrjahrestief Ende Juli um rund 40 Prozent erholt. Analysten sind dennoch uneinig über den weiteren Kurs. Zur Nachricht

8. Cathie Wood greift wieder zu: ARK kauft SpaceX-Aktien und weiteren Bilanzstar

Cathie Woods ARK Invest hat seine Position in SpaceX erneut ausgebaut. Rückenwind liefern starke Quartalszahlen und mehrere angehobene Kursziele von Analysten. Zur Nachricht

9. GEA-Aktie im Blick: Höherer Nettogewinn im zweiten Quartal

Im zweiten Quartal kletterten die organischen Auftragseingänge, was auch unter dem Strich für ein deutliches Wachstum bei GEA sorgte. Zur Nachricht

10. Hypoport-Aktie: Grünes Licht für das Gesamtjahr - Ausblick bestätigt

Hypoport will im zweiten Halbjahr weitere Marktanteile gewinnen und setzt vor allem auf ein saisonal starkes viertes Quartal. Zur Nachricht