Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

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28.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX dürfte gut behauptet in die neue Handelswoche starten.

2. Börsen in Fernost gespalten

So bewegt sich der japanische Nikkei 225 zeitweise knapp im Minus bei 66.224,45 Punkten (-0,21%).

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite hingegen um kräftige 1,89 Prozent nach unten auf 3.814,93 Zähler.

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In Hongkong ist wiederum ein Plus zu sehen: Der Hang Seng legt stellenweise um 0,62 Prozent auf 24.662,72 Einheiten zu.

3. Meta-Aktie: Gericht weist Einwände im Cambridge-Analytica-Fall ab

Der Jahre zurückliegende Datenschutz-Skandal um Cambridge Analytica hat dem Facebook-Konzern Meta eine frische Niederlage vor Gericht eingebracht. Zur Nachricht

4. Straße von Hormus: Iran schiebt den Ball bei Öffnung den USA zu - Trump lehnt Angebot ab

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Im Ringen um eine Wiederöffnung der Straße von Hormus sieht der Iran nun die USA am Zug. Zur Nachricht

5. OpenAI: Nutzer-Bilder landeten durch KI auf externen Plattformen

Die Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hat 53 Mal von Nutzern hochgeladene Bilder auf Online-Plattformen platziert. Zur Nachricht

6. VW-Aktie: Neuer Rückruf zwingt Fahrer zu zwei Werkstatt-Besuchen

Fahrer eines Volkswagen-Modells müssen sich im Zusammenhang mit einem millionenfachen Rückruf möglicherweise auf zwei Werkstattbesuche einstellen. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz-Aktie: Werk Sindelfingen musste Produktion herunterfahren

Bei Mercedes-Benz ist es am Freitag in der Produktion in Sindelfingen zu Einschränkungen gekommen. Zur Nachricht

8. Apple-Aktie nach Patent-Urteil im Blick: iKonzern soll Milliarden-Dollar-Betrag zahlen

Apple soll nach einem Urteil von US-Geschworenen gut 5,7 Milliarden Dollar wegen der Verletzung von zwei Patenten zahlen. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen stark an

Die Ölpreise legen am Montagmorgen kräftig zu. Zur Nachricht

10. Euro kaum bewegt

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar kaum verändert.