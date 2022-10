Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX dürfte positiv in letzten Oktoberhandelstag starten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,29 Prozent höher bei 13.282,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Minus

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.58 Uhr MEZ) 1,78 Prozent auf 27.587,46 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,93 Prozent auf 2.888,68 Zähler runter. In Hongkong verbucht der Hang Seng einen Abschlag in Höhe von 0,25 Prozent auf 14.826,57 Stellen.

3. Telefonica, Vodafone und Telekom mit guten Nachrichten: 5G-Mobilfunkausbau kommt schneller voran als geplant

Der Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland kommt zügiger voran als ursprünglich geplant.

4. Musk fängt mit Umbau von Twitter an - Eigenes Inhaltegremium geplant

Tech-Milliardär Elon Musk beginnt nach der Übernahme von Twitter, dem Online-Dienst seinen Stempel aufzudrücken.

5. DWS-Chef sieht keine Fehler bei Angaben zu grünen Fonds

Die Fondsgesellschaft DWS Group hat ein Fehlverhalten mit Blick auf den Klimaschutz bestritten.

6. Fresenius und FMC senken Gewinnprognosen erneut

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care und die Konzernmutter Fresenius senken wegen weiterhin schwieriger FMC-Geschäfte in Nordamerika ihre Gewinnausblicke abermals.

7. Schlechtes Omen für Chinas Wirtschaft: Einkaufsmanager-Indizes schwächeln

Neue Warnsignale für die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft. Die offiziellen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Dienstleistungen und für die Industrie sind schlechter ausgefallen als erwartet.

8. Corona-Lockdown: Mitarbeiter von Apple-Zulieferer Foxconn flüchten von Gelände

In China haben Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Lockdown die Flucht ergriffen.

9. Ölpreise geben ab

Die Ölpreise sind am Montag nach schwachen Konjunkturdaten aus China gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 94,80 US-Dollar. Das waren 97 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 81 Cent auf 87,09 Dollar.

10. Euro schwächelt

Der Euro ist am Montag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9945 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 0,9951 Dollar festgesetzt.

