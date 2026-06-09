10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX mit Verlusten erwartet

Der DAX dürfte an die Verluste der Vorwoche anknüpfen.

2. Börsen in Fernost tiefrot - Nikkei und KOSPI mit kräftigen Verlusten

In Tokio steckt der Nikkei 225 am ersten Handelstag der Woche zeitweise Verluste von 4,53 Prozent auf 63.574,27 Punkte ein.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls abwärts: Der Shanghai Composite verliert stellenweise 2,16 Prozent auf 3.940,94 Indexpunkte.

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In Hongkong rutscht daneben der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,73 Prozent auf 24.530,00 Zähler ins Minus.

Der südkoreanische KOSPI fällt derweil um 8,04 Prozent auf 921,88 Einheiten.

3. Siemens-Aktie: Aufsichtsratvorsitzender Snabe neuer KI-Berater von EU-Kommissionspräsidentin - Kritik von allen Seiten

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Die Ernennung des Siemens-Aufsichtsratsvorsitzenden Jim Hagemann Snabe zum KI-Berater von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stößt auf Kritik. Zur Nachricht

4. Alphabet-Aktie im Fokus: Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX wird in den kommenden Jahren jeden Monat 920 Millionen Dollar von Google für vermietete Rechenleistung kassieren. Zur Nachricht

5. BioNTech-Aktie im Fokus: Stellenabbau bei CureVac voraus - kaum Alternativen für Betroffene

Für hunderte Beschäftigte von CureVac zeichnen sich nach der angekündigten Schließung des Standorts tiefgreifende Einschnitte ab. Zur Nachricht

6. Eli Lilly-Aktie im Blick: Expertin sieht 'deutliche Warnschüsse' für Pharmastandort

Die von den Pharmariesen Eli Lilly und Boehringer Ingelheim abgesagten Investitionen zeigen nach Meinung einer Pharmaexpertin des IW grundlegende Herausforderungen des Standorts Deutschland. Zur Nachricht

7. Nach Kurseinbruch der Aktie: Partners Group-Mitgründer will künftig besser kommunizieren

Nach den jüngsten Turbulenzen und dem massiven Kurseinbruch der Partners Group-Aktie hat Firmenmitgründer Fredy Gantner eine aktivere Kommunikation gegenüber Anlegern angekündigt. Zur Nachricht

8. Aktien von Lufthansa, Ryanair & Co. im Blick: Luftfahrtverband IATA senkt Gewinnprognose für Fluglinien

Der Luftfahrtverband International Air Transport Association (IATA) senkt die Gewinnprognose aller Fluglinien. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen kräftig an

Die Ölpreise legen angesichts einer erneuten Eskalation im Nahen Osten deutlich zu.

10. Euro gewinnt etwas

Der Euro legt zum US-Dollar leicht zu.