10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX vorbörslich stark

Der DAX wird zum Wochenstart mit kräftigen Gewinnen erwartet.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise starke 4,81 Prozent auf 69.194,81 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,92 Prozent auf 4.068,58 Punkte aufwärts.

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In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,45 Prozent auf 24.829,62 Punkte.

3. Rheinmetall im Fokus: Sorgen um deutsch-französisches Panzerprojekt

Nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs fürchtet der Rüstungskonzern Rheinmetall einen Ausstieg der Franzosen auch beim gemeinsamen Panzerprojekt MGCS. Zur Nachricht

4. Paramount erhält grünes Licht: US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme

Die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount hat in den USA eine wichtige Hürde genommen. Zur Nachricht

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5. Anthropic stoppt Fable 5 und Mythos 5 nach Anordnung der US-Regierung

Der KI-Anbieter Anthropic hat den Zugriff auf seine Modelle Fable 5 und Mythos 5 mit sofortiger Wirkung deaktiviert. Zur Nachricht

6. ProSiebenSat.1-Aktie im Fokus: Neue Verantwortungsbereiche für die Senderchefs

ProSiebenSat.1 baut die Führung seiner Unterhaltungssparte um. Zur Nachricht

7. Allianz-Aktie im Fokus: Offenbar Übernahme von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur in Milliarden-Deal

Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen. Zur Nachricht

8. Nach Einigung auf USA-Iran-Deal: Bitcoin zieht auf knapp 66.000 Dollar an

Der Bitcoin ist nach dem am späten Sonntagabend angekündigten Iran-Abkommen kräftig gestiegen und setzt damit seine Erholung der vergangenen Tage fort. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen deutlich

Die Ölpreise sind infolge der Einigung zwischen den USA und dem Iran deutlich gefallen. Der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent mit Lieferung im August gab um knapp fünf Prozent auf 83 US-Dollar je Barrel (159 Liter) nach - das ist der tiefste Stand seit dem 10. März. Der Preis für die US-Sorte WTI mit Lieferung Ende Juli sackte um fast sechs Prozent auf gut 80 Dollar pro Fass ab.

10. Euro mit kräftigen Gewinnen

Der Euro hat am Montag mit einem Kurssprung auf das Abkommen zwischen den USA und dem Iran reagiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1615 US-Dollar gehandelt und damit klar höher als am Freitagnachmittag, bevor erste Hinweise auf eine mögliche Friedenslösung die Runde gemacht hatten. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1567 Dollar festgesetzt.