1000-Pfund-Bombe in Hamburg wird entschärft - Luftraum gesperrt

HAMBURG (dpa-AFX) - Für die Entschärfung einer 1000-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg werden am Mittwochabend in Hamburg-Schnelsen im Umkreis von 300 Metern die Häuser evakuiert. Wie die Polizei mitteilte, müssen etwa 400 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Für die Zeit der Entschärfung ist auch die A7 gesperrt. Außerdem wurde der Luftraum über dem Flughafen der Hansestadt am Abend gesperrt, teilte der Airport mit. "Es können keine Starts und Landungen stattfinden."

Die Bombe sei aufgrund ihres besonderen Zünders nicht leicht zu entschärfen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Misslinge die Entschärfung, müsse gesprengt werden./koe/DP/he