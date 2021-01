101-Jähriger geht es kurz vor der zweiten Corona-Impfung unverändert

HALBERSTADT (dpa-AFX) - In einem Halberstädter Seniorenheim war am zweiten Weihnachtsfeiertag vorzeitig mit den Corona-Impfungen begonnen worden - als Erste bekam dort die 101-Jährige Edith Kwoizalla den Piks. Am Freitag steht die Zweitimpfung an, wie Heimbetreiber und Pflegefachkraft Tobias Krüger am Mittwoch übereinstimmend mit dem Landkreis Harz sagte.

Der 101-Jährigen gehe es bislang unverändert. "Sie ist guter Dinge", sagte Krüger. Zu "Focus Online" sagte der Sohn der 101-Jährigen, es gehe seiner Mutter "richtig gut". "Wie es einer 101-Jährigen eben gehen kann. Sie ist nicht mehr so gut zu Fuß, aber das war sie auch vorher nicht." Die Impfung habe sie ohne Probleme vertragen.

Der bundesweite Impfstart war für den 27. Dezember geplant worden. Der Landkreis Harz aber wartete nicht und legte mit dem gelieferten Impfstoff am 26. Dezember sofort los. Neben dem Seniorenzentrum waren mehrere Kliniken mit dem Impfstoff versorgt worden. Eine zweite Impfung ist notwendig, weil erst danach die volle Wirkung des Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech (BioNTech (ADRs)) und ihres US-Partners Pfizer gewährleistet sein soll./dh/DP/fba