11 88 0 Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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11 88 0 Solutions hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,05 Prozent auf 11,9 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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