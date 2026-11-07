11 88 0 Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,05 Prozent auf 11,9 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

11 88 0 Solutions hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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