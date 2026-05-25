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110 Megawatt

Nordex-Aktie fällt dennoch: Megaauftrag aus der Türkei - Errichtung von Windenergieanlagen

26.05.26 09:24 Uhr
Nordex-Aktie sinkt dennoch: Megaauftrag für Windkraft in der Türkei | finanzen.net

Nordex hat in der Türkei einen weiteren Auftrag von dem Ökostromanbieter Eksim Enerji über die Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen erhalten.

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Nordex AG
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Die 16 Turbinen des Typs N175/6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 Megawatt (MW) sind für den Windpark Balikesir-3 in der Provinz Balikesir im Westen des Landes bestimmt, wie die Nordex Group mitteilte. Der Vertrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

Eksim Enerji ist ein langjähriger Nordex-Kunde. Das Windenergieportfolio des Unternehmens umfasst eine installierte Gesamtleistung von 832,8 MW.

Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 0,47 Prozent tiefer bei 42,30 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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