Nordex-Aktie fester: Megaauftrag aus der Türkei - Errichtung von Windenergieanlagen
Nordex hat in der Türkei einen weiteren Auftrag von dem Ökostromanbieter Eksim Enerji über die Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen erhalten.
Werte in diesem Artikel
Die 16 Turbinen des Typs N175/6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 Megawatt (MW) sind für den Windpark Balikesir-3 in der Provinz Balikesir im Westen des Landes bestimmt, wie die Nordex Group mitteilte. Der Vertrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren.
Eksim Enerji ist ein langjähriger Nordex-Kunde. Das Windenergieportfolio des Unternehmens umfasst eine installierte Gesamtleistung von 832,8 MW.
Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 0,24 Prozent höher bei 42,60 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Nordex News
Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com