111 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

111 hat am 04.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,61 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,68 Prozent zurück. Hier wurden 341,1 Millionen USD gegenüber 485,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net