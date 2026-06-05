111 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
111 hat am 04.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,61 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,68 Prozent zurück. Hier wurden 341,1 Millionen USD gegenüber 485,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: 111 und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 111
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 111
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent