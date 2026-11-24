POTSDAM (dpa-AFX) - Angesichts mutmaßlicher Verstöße gegen die 12-Uhr-Regel an Tankstellen leitet die Brandenburger Landesregierung Bußgeldverfahren gegen Betreiber ein. Die Tankstellenbetreiber mit Sitz in Brandenburg, bei denen Hinweise auf einen Verstoß vorlägen, erhielten Anhörungsschreiben zu Abweichungen, teilte das Verbraucherschutzministerium mit.

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Die 12-Uhr-Regelung gilt in Deutschland seit 1. April dieses Jahres. Tankstellen dürfen ihre Kraftstoffpreise nur einmal pro Kalendertag - und zwar um 12.00 Uhr - erhöhen. Verstöße gegen diese Regelung zählen als Ordnungswidrigkeit, während Preissenkungen jederzeit erlaubt sind. Auch andere Bundesländer sind schon aktiv gegen Verstöße geworden.

Vorläufige Auswertung zeigt Abweichungen

Brandenburg ist für 28 sogenannte Preishoheitsinhaber zuständig, die unter die Regelung fallen - das heißt, ein solcher Inhaber kann die Preise für Sprit an Tankstellen festlegen. Eine Markttransparenzstelle für Kraftstoffe im Bundeskartellamt überwacht die Preisdaten von rund 15.000 Tankstellen in Deutschland, die jede Preisänderung innerhalb von fünf Minuten anzeigen müssen.

Eine vorläufige Auswertung der für Brandenburg vorliegenden Daten habe die Feststellung der Stelle beim Bundeskartellamt bestätigt, teilte das Ministerium mit. Die überwiegende Zahl der erfassten Abweichungen - bundesweit fast 90 Prozent - entfällt auf den Zeitraum zwischen 11.50 und 12.10 Uhr.

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Spritpreise steigen trotz 12-Uhr-Regel

Erst Ende Oktober stand demnach die Stelle in Brandenburg fest, die für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die 12-Uhr-Regel zuständig ist: das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF).

Trotz der 12-Uhr-Regel für Preiserhöhungen an den Tankstellen gehen die Spritpreise nach oben. Morgens und vormittags sind die Preise seit Einführung der 12-Uhr-Regel typischerweise am niedrigsten. Mittags steigen sie dann stark an./vr/DP/zb