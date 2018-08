120-Jahre-Jubiläumsaktion von ReifenDirekt.de und Goodyear: Reifen kaufen und Geld zurückgewinnen

Runder Geburtstag bei Goodyear: Der amerikanische Reifenhersteller wird 120 Jahre. Zur Feier des Jubiläums gibt es bei ReifenDirekt.de eine tolle Aktion: Kunden, die noch bis zum 31. Dezember 2018 mindestens einen Reifen der Premiummarke Goodyear (alle Profile und Dimensionen) im Shop bestellen, haben die Chance, ihr Geld zurückzugewinnen. Dazu einfach nach dem Reifenkauf auf www.goodyear-aktion.de registrieren und den Rechnungsbeleg hochladen – jeder 120. Teilnehmer erhält den Einkaufswert seiner bestellten Goodyear-Reifen zurück. Ausgezahlt wird einmal im Monat jeweils am letzten Arbeitstag. Mehr Informationen zur Jubiläumsaktion gibt es unter www.reifendirekt.de/Goodyear_120_Jahre.

Und damit nicht genug: Bis zum 15. September 2018 haben Käufer von Goodyear-Reifen zudem die Chance auf fünfmal zwei Tickets für das Bundesliga-Spiel FC Bayern München – SC Freiburg. Mit dem Kauf von mindestens einem Goodyear-Sommer-, Winter- oder Ganzjahresreifen ist man im Lostopf und kann die Begegnung mit etwas Glück am 3. November 2018 live in der Allianz Arena in München erleben (Hotel-Übernachtung inklusive). Diese Aktion gibt es exklusiv bei ReifenDirekt.de. Damit lohnt sich der Reifenkauf jetzt noch mehr. Weitere Informationen zum Gewinnspiel gibt es auch unter www.reifendirekt.de/Goodyear_FCB_2018.html.

Zum Goodyear-Sortiment von ReifenDirekt.de gehören Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen unterschiedlicher Größen und Profile – für jeden Anspruch das passende Modell. Die Marke zeichnet sich aus durch erstklassige Stabilität und ausgezeichnetes Fahrverhalten und bietet bei jeder Witterung und jedem Straßenbelag ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

