Lufthansa-Aktie in Grün: Zahlreiche Lufthansa-Flüge fallen am Freitag wegen Warnstreik aus - Betrieb läuft nach Flugchaos zunächst normal an

Die Airline streicht Stand Mittwochabend rund 1200 Flüge an den Flughäfen Frankfurt und München, wie ein Lufthansa -Sprecher der Nachrichtenagentur dpa sagte. Die Zahl werde sich noch erhöhen, da nicht nur diese beiden Airports von dem Warnstreik betroffen sind. Kunden würden informiert.

Verdi hatte angekündigt, am Freitag die Flughäfen München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmzulegen. Der Warnstreik soll am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Hintergrund ist die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Zudem laufen bundesweit Tarifverhandlungen für die Luftsicherheit sowie an einigen Flughäfen eine Tarifrunde für die Bodenverkehrsdienste.

Lufthansa: Betrieb läuft nach Flugchaos zunächst normal an

Nach dem durch eine Bauarbeitenpanne in Frankfurt entstandenen Flugchaos bei der Lufthansa hat sich der Luftverkehr der Airline am Donnerstagmorgen normalisiert. Das teilte eine Sprecherin der Fluggesellschaft am Morgen mit. Ausfälle oder Verspätungen von Flügen seien derzeit nicht bekannt.

Die Lufthansa-Probleme am Mittwoch waren nach Unternehmensangaben durch Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt/Main ausgelöst worden. Dabei wurden der Deutschen Telekom zufolge bereits am Dienstag vier Glasfaserkabel von einem Bagger durchtrennt.

Tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt waren infolge des Kabelschadens von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Der Frankfurter Flughafen war für rund drei Stunden gesperrt und am frühen Mittwochnachmittag für Landungen wieder freigegeben worden.

Flugausfälle drohen bundesweit am Freitag: Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik an den meisten großen Flughäfen in Deutschland aufgerufen. Hintergrund sind mehrere Tarifkonflikte.

