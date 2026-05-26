DAX25.178 ±-0,0%Est506.071 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 -3,5%Nas26.675 +0,1%Bitcoin64.637 -0,8%Euro1,1630 ±-0,0%Öl95,10 -4,2%Gold4.455 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt uneins -- Rheinmetall mit Großauftrag -- IREN, Xiaomi, adidas, Schaeffler, NVIDIA, Infineon, Micron, BYD im Fokus
Top News
Salesforce-Aktie verliert: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet Salesforce-Aktie verliert: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet
KI-Krimi um NVIDIA & Super Micro: Schmuggelnetzwerk nach China aufgedeckt? So reagieren die Aktien KI-Krimi um NVIDIA & Super Micro: Schmuggelnetzwerk nach China aufgedeckt? So reagieren die Aktien
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

124th Annual General Meeting of Romande Energie Holding SA

27.05.26 19:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Romande Energie S.A.
50,20 CHF 0,20 CHF 0,40%
Charts|News|Analysen

Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous
124th Annual General Meeting of Romande Energie Holding SA

27-May-2026 / 19:10 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Dear Sir or Madam

Please find attached copy of our press release:

Release of an ad hoc announcement (PDF)

Contact for media representatives   Contact for Investor Relations (IR)
Michèle Cassani  
Laurent Widmer
Spokesperson   Head of Investor relations
     
Phone: +41 (0)21 802 95 67   Phone: +41 (0)21 802 96 00
Email: michele.cassani@romande-energie.ch Email: laurent.widmer@romande-energie.ch

End of Inside Information
Language: English
Company: Romande Energie SA
Rue de Lausanne
1110 Morges
Switzerland
E-mail: info@romande-energie.ch
Internet: https://www.romande-energie.ch/
ISIN: CH1263676327
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2334594

 
End of Announcement EQS News Service

2334594  27-May-2026 CET/CEST

Nachrichten zu Romande Energie S.A.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Romande Energie S.A.

DatumRatingAnalyst
07.11.2011Romande Energie buyVontobel Research
30.08.2011Romande Energie buyVontobel Research
28.03.2011Romande Energie buyVontobel Research
01.09.2010Romande Energie buyVontobel Research
DatumRatingAnalyst
07.11.2011Romande Energie buyVontobel Research
30.08.2011Romande Energie buyVontobel Research
28.03.2011Romande Energie buyVontobel Research
01.09.2010Romande Energie buyVontobel Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Romande Energie S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen