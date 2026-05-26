Romande Energie SA / Key word(s): Miscellaneous 124th Annual General Meeting of Romande Energie Holding SA 27-May-2026 / 19:10 CET/CEST Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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