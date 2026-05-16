13F-Meldung

Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor greift bei NVIDIA-Aktie zu und setzt auf KI-Dynamik

18.05.26 08:01 Uhr

Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während Soros bei seinem langjährigen Spitzenreiter verkaufte, griff er bei KI und Gaming beherzt zu.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

In den USA unterliegen Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar strengen Transparenzregeln: Sie müssen ihre Portfolios vierteljährlich mittels des sogenannten 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC offenlegen. Auch die Transaktionen von George Soros und seinem Team werden an der Wall Street stets mit Argusaugen verfolgt - gilt der inzwischen 95-Jährige doch als einer der instinktsichersten Makro-Händler der Finanzgeschichte. Die aktuelle Meldung zum Stichtag 31. März 2026 zeigt: Soros setzt im neuen Jahr auf eine klare Fokussierung und trennt sich konsequent von alten Positionen, um Platz für neue Trendsetter zu machen. Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im ersten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Investitionen in Schuldscheine, Optionen oder ETFs wurden dabei nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. März 2026. Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net So hat George Soros im ersten Quartal 2026 investiert Platz 11: Das Ranking In den USA unterliegen Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar strengen Transparenzregeln: Sie müssen ihre Portfolios vierteljährlich mittels des 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC offenlegen. Auch Starinvestor George Soros ist hiervon betroffen, da sein Hedgefonds "Soros Fund Management" zuletzt Gelder im Volumen von rund 9,12 Milliarden US-Dollar verwaltete. Die aktuelle Meldung für das erste Quartal 2026 verdeutlicht, dass Soros alles andere als untätig war - im Gegenteil: Kaum eine Position blieb unberührt.

Das folgende Ranking zeigt die zehn gewichtigsten Aktienpositionen von Soros Fund Management zum Stichtag 31. März 2026, sortiert nach ihrem prozentualen Depotanteil. Quelle: sec.gov, Bild: VCG/VCG via Getty Images Platz 10: Smurfit Westrock Den Auftakt unseres Countdowns auf Platz 10 macht Smurfit Westrock. Im ersten Quartal verzeichnete das Verpackungsunternehmen eine moderate Aufstockung um 4,92 Prozent bzw. 118.088 Papiere durch das Management. Die insgesamt 2.520.236 gehaltenen Aktien entsprachen zum Stichtag einem Marktwert von rund 100,43 Millionen US-Dollar und einem Depot-Anteil von 1,10 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com Platz 9: Sealed Air Ein massiver Zukauf katapultiert das Verpackungsunternehmen Sealed Air auf den neunten Rang. Soros stockte die Position um astronomische 428,20 Prozent auf und sammelte über 2,23 Millionen zusätzliche Aktien ein. Damit kam das Paket aus nunmehr 2.751.799 Aktien auf einen Marktwert von rund 115,71 Millionen US-Dollar (1,27 Prozent). Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com Platz 8: TKO Group Leichte Abstriche gab es auf Platz 8 beim Medien- und Sportkonglomerat TKO Group. Das Management reduzierte den Bestand minimal um 4,93 Prozent (31.341 Aktien). Die verbleibenden 604.242 Papiere wiesen zum Stichtag einen Marktwert von rund 121,85 Millionen US-Dollar auf, was 1,34 Prozent des Portfolios entspricht. Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com Platz 7: Apple Bei Apple zeigt der Trend im Soros-Depot weiter nach oben. Der Starinvestor baute die Beteiligung am iPhone-Hersteller im ersten Quartal um 20,25 Prozent aus und erwarb 84.295 zusätzliche Aktien. Zum Quartalsende hielt der Fonds somit 500.534 Papiere mit einem Gegenwert von rund 127,03 Millionen US-Dollar (1,39 Prozent Depot-Anteil). Quelle: sec.gov, Bild: 1000 Words / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: Linde Ein prominenter Neuzugang sichert sich direkt einen Platz im Mittelfeld: Soros hat im abgelaufenen Quartal eine neue Position beim Gase- und Engineering-Konzern Linde aufgebaut. Mit 259.926 neu erworbenen Aktien im Wert von rund 128,86 Millionen US-Dollar steuert der Titel auf Anhieb einen Depot-Anteil von 1,41 Prozent bei. Quelle: sec.gov, Bild: Linde Platz 5: Alphabet A Bei der Google-Mutter Alphabet setzte Soros hingegen den Rotstift an. Die Position bei den A-Aktien wurde um 10,19 Prozent bzw. 65.138 Papiere gekürzt. Die verbleibenden 573.929 Aktien kamen zum 31. März 2026 auf einen Börsenwert von rund 165,04 Millionen US-Dollar, womit der Depot-Anteil bei 1,81 Prozent liegt. Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com Platz 4: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) Knapp an den Top 3 vorbei schrammen die ADR-Papiere des Halbleiterherstellers TSMC, bei denen der Starinvestor im ersten Quartal deutlich nachlegte. Die Position wurde um 49,29 Prozent (172.460 Aktien) auf nunmehr 522.318 Anteile aufgestockt. Der Marktwert belief sich zum Stichtag auf rund 176,52 Millionen US-Dollar, was 1,94 Prozent des Gesamtportfolios ausmacht. Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com Platz 3: NVIDIA Die Bronzemedaille geht an den KI-Profiteur NVIDIA, bei dem Soros im Berichtsquartal weiter beherzt zugriff. Er vergrößerte sein Engagement um 61,22 Prozent (bzw. 407.530 Aktien) auf insgesamt 1.073.206 Papiere. Die Beteiligung wies zum Quartalsende einen Wert von rund 187,17 Millionen US-Dollar auf, was einem gewichteten Depot-Anteil von 2,05 Prozent entspricht. Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com Platz 2: Electronic Arts (EA) Kräftig nachgelegt hat Soros bei Electronic Arts, die Beteiligung sichert sich damit den zweiten Platz. Die Position beim Gaming-Riesen wurde rasant um 125,44 Prozent ausgebaut, indem 537.391 zusätzliche Aktien ins Depot wanderten. Mit nun insgesamt 965.793 Papieren und einem Marktwert von knapp 196,90 Millionen US-Dollar schiebt sich der Titel weit nach vorn (Depot-Anteil: 2,16 Prozent). Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: Amazon Trotz eines deutlichen Teilverkaufs komplettiert der Internetkonzern Amazon das Ranking auf dem unangefochtenen ersten Platz unter den reinen Aktienpositionen im Soros-Depot. Der Starinvestor reduzierte die Beteiligung im ersten Quartal 2026 zwar um 17,54 Prozent (bzw. 413.783 Aktien) auf 1.945.789 Anteilsscheine. Mit einem Börsenwert von rund 405,25 Millionen US-Dollar zum Stichtag bleibt das Investment mit 4,44 Prozent Anteil am Gesamtportfolio aber das absolute Schwergewicht. Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images, VCG/VCG via Getty Images