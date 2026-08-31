DAX 26.258 -1,2%ESt50 6.420 -1,0%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,32 +2,1%Nas 26.371 -0,1%Bitcoin 67.518 -0,2%Euro 1,1609 -0,1%Öl 90,9 +0,4%Gold 4.442 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
13F-Offenlegung

PayPal-Aktie hundertfach aufgestockt: Das Commerzbank-Depot im zweiten Quartal 2026

PayPal-Aktie hundertfach aufgestockt: Das Commerzbank-Depot im zweiten Quartal 2026

Die Commerzbank krempelte ihr US-Aktiendepot im zweiten Jahresviertel um, und ausgerechnet zwei langjährige Kernpositionen bekommen den größten Schnitt ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
291.30 EUR -8.15 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
271.95 EUR -4.00 EUR -1.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
318.55 EUR -0.35 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
176.22 EUR 3.22 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
94.40 EUR -1.47 EUR -1.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
40.20 EUR -0.02 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
34.46 EUR -0.32 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Honeywell Technologies
183.00 EUR -7.14 EUR -3.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
201.90 EUR -1.50 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
229.85 EUR 2.55 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
306.55 EUR -1.75 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
438.85 EUR -4.20 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
45.73 EUR -0.83 EUR -1.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
327.40 EUR -2.95 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Commerzbank meldet ihr US-Depot für das zweite Quartal 2026 an die SEC
  • Bei Deutsche Bank und Honeywell schrumpft der Anteil drastisch zusammen
  • PayPal-Aktie wächst im Depot stark, reicht aber nicht für die Top Ten

Die Commerzbank baute ihr US-Aktiendepot im zweiten Quartal 2026 spürbar um: Zwei etablierte Positionen schrumpfte das Institut drastisch zusammen, eine dritte stockte es massiv auf. Möglich wird der Einblick durch eine Pflicht der US-Börsenaufsicht SEC, die institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar zur vierteljährlichen Offenlegung ihrer Aktienbestände verpflichtet. Die Commerzbank kam dem nach und bezifferte ihr Gesamtdepot zum Stichtag 30. Juni 2026 auf rund 5 Milliarden US-Dollar.

Aktien von Deutsche Bank und Honeywell fast komplett abgebaut

Mit am deutlichsten fiel der Rückzug bei der Deutsche Bank aus: Die Commerzbank reduzierte den Bestand um rund 3,7 Millionen Aktien auf noch etwa eine Million, der Anteil am Portfolio sinkt von 2,91 auf 0,68 Prozent. Noch radikaler zog sich das Institut bei Honeywell zurück: Nur noch rund 21.000 Aktien blieben übrig, ein Rückgang von mehr als 95 Prozent, während der Portfolioanteil von 2,08 auf 0,09 Prozent schmolz.

PayPal-Position wächst kräftig, reicht aber nicht für die Top Ten

Gegenläufig entwickelte sich die Position in PayPal: Die Commerzbank stockte den Bestand auf das rund 116-Fache auf und kam damit auf einen Portfolioanteil von 1,3 Prozent. Für einen Platz unter den zehn größten US-Positionen des Depots reicht der Aufbau trotz des kräftigen Sprungs nicht.

Commerzbank-Aktie: Was der Umbau für Anleger bedeutet

Ob hinter den Verschiebungen eine strategische Neuausrichtung oder reine Feinjustierung des Portfolios steckt, lässt die Pflichtmeldung offen. Das SEC-Formular listet nur Bestände und Veränderungen, keine Begründungen des Managements. Für Anleger liefert die Offenlegung dennoch einen seltenen Einblick, wie ein europäisches Institut sein US-Aktienportfolio zwischen zwei Quartalen umschichtet.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

2. Quartal 2026: Diese Aktien hielt die Commerzbank im Depot
Das Ranking

Platz 11: Das Ranking

Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Anleger ihre Aktienbeteiligungen vierteljährlich offenlegen müssen, sofern deren Gesamtwert 100 Millionen US-Dollar übersteigt. Die Commerzbank hat entsprechend dieser SEC-Vorschriften ihre US-Beteiligungen des vergangenen Jahresviertels offengelegt. Das gesamte US-Depot der Bank hatte im zweiten Quartal 2026 einen Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar - etwas mehr als noch im Vorquartal. Im folgenden Ranking sind die Top Ten der größten US-Positionen aufgeführt, die sich zum Stichtag am 30. Juni 2026 im Depot der Bank befanden. Sortiert sind die Investments nach ihrem prozentualen Anteil am gesamten Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Chevron

Platz 10: Chevron

Den zehnten Rang belegte der US-Energiekonzern Chevron. Die Commerzbank veräußerte im Berichtszeitraum 14.461 Aktien (-1,51 Prozent). Das auf 944.091 Papiere verkleinerte Paket wies zum Quartalsabschluss einen Marktwert von 156,49 Millionen US-Dollar auf und steuerte 3,13 Prozent zum Gesamtdepot bei.

Quelle: sec.gov, Bild: Lowe Llaguno / Shutterstock.com

Johnson & Johnson

Platz 9: Johnson & Johnson

Auf dem neunten Platz rangierte der Pharma- und Konsumgüterriese Johnson & Johnson. Ein Gesamtwert von 160,07 Millionen US-Dollar verteilte sich hierbei auf 630.281 gehaltene Aktien. Das Geldinstitut erweiterte die Beteiligung im zweiten Quartal um 34.975 Anteile (+5,88 Prozent), was der Position zu einem Portfolio-Anteil von genau 3,20 Prozent verhalf.

Quelle: sec.gov, Bild: josefkubes / Shutterstock.com

JPMorgan

Platz 8: JPMorgan

Die achte Position sicherte sich die US-Großbank JPMorgan Chase. Genau 3,20 Prozent des gemeldeten US-Portfolios entfielen auf dieses Engagement, das nach dem Zukauf von 3.964 Papieren (+0,82 Prozent) am Bilanzstichtag einen Gegenwert von 160,13 Millionen US-Dollar aufwies. Insgesamt hielt die Commerzbank 489.209 Aktien des Finanzhauses.

Quelle: sec.gov, Bild: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Visa

Platz 7: Visa

Der Kreditkarten- und Zahlungsdienstleister Visa reihte sich auf dem siebten Platz ein. Das Paket von 509.225 Anteilsscheinen, aufgebaut durch einen Aufstockungsschritt von 3.881 Stück (+0,77 Prozent), machte 3,49 Prozent des US-Portfolios aus und verzeichnete zum 30. Juni einen Marktwert von 174,71 Millionen US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Olga Kolos / Shutterstock.com

Broadcom

Platz 6: Broadcom

Einen prozentual zweistelligen Ausbau verzeichnete der Halbleiter- und Softwarekonzern Broadcom im Mittelfeld des Rankings. Ein Portfolio-Gewicht von 3,63 Prozent sicherte sich das Investmentteam durch den Kauf von 45.990 zusätzlichen Aktien (+10,59 Prozent). Die nunmehr 480.306 Scheine im Bestand entsprachen zum Quartalsende einem Marktwert von 181,44 Millionen US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

IBM

Platz 5: IBM

Auf Rang fünf platzierte sich der IT-Traditionskonzern IBM. Der Marktwert von 197,45 Millionen US-Dollar machte 3,95 Prozent des US-Aktienvermögens aus. Die Commerzbank legte im zweiten Quartal 19.557 Anteile nach (+2,87 Prozent) und schraubte ihren Gesamtbestand auf 702.147 Aktien hoch.

Quelle: sec.gov, Bild: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Cisco

Platz 4: Cisco

Einen spürbaren Rückbau vollzog das Geldinstitut beim Netzwerkspezialisten Cisco Systems. Trotz eines markanten Depot-Anteils von 4,99 Prozent trennte sich das Team von 418.324 Papieren (-16,43 Prozent). Die im Bestand verbliebenen 2.127.030 Aktien brachten es aber weiterhin auf ein beachtliches Volumen von 249,84 Millionen US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Apple

Platz 3: Apple

Den dritten Rang beanspruchte der Smartphone-Pionier Apple für sich. Mit 5,66 Prozent stellte die Position eine der gewichtigsten Säulen im Depot dar. Das Händlerteam veräußerte im abgelaufenen Jahresviertel 64.763 Scheine (-6,20 Prozent), wodurch sich das Engagement von 979.135 Aktien Ende Juni auf einen Marktwert von 283,32 Millionen US-Dollar belief.

Quelle: sec.gov, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com

Microsoft

Platz 2: Microsoft

Vor Apple ordnete sich der Software-Riese Microsoft auf der zweiten Position ein. Ein Marktwert von 312,78 Millionen US-Dollar verhalf dem Engagement zu einem dominanten Portfolio-Anteil von 6,25 Prozent. Die Commerzbank erwarb im abgelaufenen Jahresviertel 68.695 zusätzliche Anteile (+8,92 Prozent) und verwahrte zum Stichtag 838.500 Aktien.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Alphabet A

Platz 1: Alphabet A

Das wertmäßig größte Investment im US-Portfolio der Commerzbank bildete die A-Klasse der Google-Mutter Alphabet. Beachtliche 6,30 Prozent des Gesamtdepots entfielen auf diese Einzelposition, die am Ende des zweiten Quartals einen Marktwert von 315,24 Millionen US-Dollar erreichte. Obwohl das Geldinstitut 49.555 Aktien veräußerte (-5,32 Prozent), verblieben 882.118 Anteilsscheine auf der Bilanz.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Bildquellen: Commerzbank AG, Frank Gaertner / Shutterstock.com

Aktuelle Deutsche Bank Aktie News

Werbung

Deutsche Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
30.07.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.